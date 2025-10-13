Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
MARA Holdings aumenta as suas participações de Bitcoin em 400 BTC através da FalconX: Dados on-chain

Autor: BitcoinEthereumNews
Fonte: BitcoinEthereumNews
2025/10/13 11:20
Leu 1 min
Principais Destaques

  • MARA Holdings, uma empresa de mineração de Bitcoin cotada em bolsa, adicionou 400 BTC às suas reservas.
  • A aquisição foi realizada através da FalconX, uma plataforma institucional de negociação de ativos digitais.

A MARA Holdings, uma empresa de mineração de Bitcoin negociada publicamente, aumentou suas participações em Bitcoin em 400 BTC através de uma transação facilitada pela FalconX, uma plataforma de negociação de ativos digitais. A compra contribui para a expansão estratégica do tesouro de criptomoedas da empresa.

A MARA Holdings tem se posicionado como um jogador-chave nas estratégias de acumulação de Bitcoin, focando em reservas de criptomoedas de longo prazo. A empresa recentemente envolveu-se em transações com operadores de IA e computação de alto desempenho, sinalizando potencial diversificação além da mineração pura de Bitcoin.

A FalconX facilita transações institucionais de criptomoedas, incluindo negociações over-the-counter (OTC) para compradores de grande escala. Plataformas institucionais como a FalconX são cada vez mais utilizadas para compras de Bitcoin de grande volume por corporações que buscam soluções seguras de negociação de ativos digitais.

Fonte: https://cryptobriefing.com/mara-holdings-bitcoin-increase-falconx/

