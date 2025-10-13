MARA Holdings aumenta as suas participações de Bitcoin em 400 BTC através da FalconX: Dados on-chain

A publicação MARA Holdings aumenta as holdings de Bitcoin em 400 BTC via FalconX: dados on-chain apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões MARA Holdings, uma empresa de mineração de Bitcoin listada publicamente, adicionou 400 BTC às suas reservas. A aquisição foi realizada através da FalconX, uma plataforma institucional de negociação de ativos digitais. MARA Holdings, uma empresa de mineração de Bitcoin negociada publicamente, aumentou suas holdings de Bitcoin em 400 BTC através de uma transação facilitada pela FalconX, uma plataforma de negociação de ativos digitais. A compra contribui para a expansão estratégica do tesouro de criptomoedas da empresa. MARA Holdings tem se posicionado como um jogador-chave nas estratégias de acumulação de Bitcoin, focando em reservas de criptomoedas de longo prazo. A empresa recentemente se envolveu em transações com operadores de IA e computação de alto desempenho, sinalizando potencial diversificação além da mineração pura de Bitcoin. FalconX facilita transações institucionais de criptomoedas, incluindo negociações over-the-counter (OTC) para compradores de grande escala. Plataformas institucionais como FalconX são cada vez mais utilizadas para compras de Bitcoin de grande volume por corporações que buscam soluções seguras de negociação de ativos digitais. Fonte: https://cryptobriefing.com/mara-holdings-bitcoin-increase-falconx/ A publicação MARA Holdings aumenta as holdings de Bitcoin em 400 BTC via FalconX: dados on-chain apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões MARA Holdings, uma empresa de mineração de Bitcoin listada publicamente, adicionou 400 BTC às suas reservas. A aquisição foi realizada através da FalconX, uma plataforma institucional de negociação de ativos digitais. MARA Holdings, uma empresa de mineração de Bitcoin negociada publicamente, aumentou suas holdings de Bitcoin em 400 BTC através de uma transação facilitada pela FalconX, uma plataforma de negociação de ativos digitais. A compra contribui para a expansão estratégica do tesouro de criptomoedas da empresa. MARA Holdings tem se posicionado como um jogador-chave nas estratégias de acumulação de Bitcoin, focando em reservas de criptomoedas de longo prazo. A empresa recentemente se envolveu em transações com operadores de IA e computação de alto desempenho, sinalizando potencial diversificação além da mineração pura de Bitcoin. FalconX facilita transações institucionais de criptomoedas, incluindo negociações over-the-counter (OTC) para compradores de grande escala. Plataformas institucionais como FalconX são cada vez mais utilizadas para compras de Bitcoin de grande volume por corporações que buscam soluções seguras de negociação de ativos digitais. Fonte: https://cryptobriefing.com/mara-holdings-bitcoin-increase-falconx/