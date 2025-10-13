Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
O mercado cripto em 11 de out de 2025 está testando a convicção novamente. Mais de 19 mil milhões de dólares em posições alavancadas foram liquidadas esta semana após o anúncio de novas tarifas sobre a China e limites de exportação de software, enviando ativos de risco para baixo em todo o mundo. Traders experientes veem o que os iniciantes temem, uma oportunidade para acumular durante a fraqueza do mercado antes da próxima corrida altista de 2025.O mercado cripto em 11 de out de 2025 está testando a convicção novamente. Mais de 19 mil milhões de dólares em posições alavancadas foram liquidadas esta semana após o anúncio de novas tarifas sobre a China e limites de exportação de software, enviando ativos de risco para baixo em todo o mundo. Traders experientes veem o que os iniciantes temem, uma oportunidade para acumular durante a fraqueza do mercado antes da próxima corrida altista de 2025.

Tarifas de Donald Trump Desencadeiam Liquidações, Pré-venda do Pepeto Parece a Oportunidade Com Vantagem de Staking

Autor: Coinstats
Fonte: Coinstats
2025/10/13 10:30
Leu 1 min
