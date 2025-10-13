Exportações da China (YoY) CNY: 8,4% (setembro) vs 4,8%

EUR/USD estabiliza após registrar ganhos de quase 0,5% na sessão anterior, negociando em torno de 1,1620 durante as horas asiáticas na segunda-feira. No entanto, o par pode valorizar ainda mais, já que o Dólar americano pode continuar a enfrentar dificuldades em meio às crescentes tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo, os Estados Unidos e a China, juntamente com o atual shutdown do governo dos EUA.
Fonte: https://www.fxstreet.com/news/china-exports-yoy-cny-84-september-vs-48-202510130258