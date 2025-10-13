Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Durante um fim de semana de alta volatilidade, o setor de criptomoedas encontrou perturbações significativas que repercutiram nas plataformas de negociação globais. Após um período volátil, o Bitcoin estabilizou, enquanto o Ethereum mostrou sinais de recuperação.

Mercado de criptomoedas enfrenta turbulência e recuperação em meio a Liquidação recorde

Autor: Coinstats
Fonte: Coinstats
2025/10/13 10:56
Durante um fim de semana de alta volatilidade, o setor de criptomoedas encontrou perturbações significativas que repercutiram nas plataformas de negociação globais. Após um período volátil, o Bitcoin estabilizou, enquanto o Ethereum mostrou sinais de recuperação.
Continue a ler: Mercado de criptomoedas enfrenta turbulência e recuperação em meio a liquidação recorde
