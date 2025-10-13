Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Previsão do Preço da Avalanche 2025: Poderá AVAX Ultrapassar os $30 e Atingir os $49?

Autor: Tronweekly
Fonte: Tronweekly
2025/10/13 10:30
AVAX
AVAX$9.607+5.09%
Avalanche
  • AVAX sobe 3,95% para $22,46 apesar de uma queda semanal recente de 24%.
  • Analistas destacam acumulação de whales e potencial ruptura próximo a $30.
  • Previsões para 2025 projetam AVAX entre $22,53 e $49,31, dependendo da recuperação do mercado.

Avalanche (AVAX) está atualmente a ser negociado a $22,46, marcando um aumento de 3,95% nas últimas 24 horas. No entanto, o seu desempenho semanal reflete uma queda de 24,56%, ilustrando as condições voláteis em torno dos ativos digitais.

O volume de negociação nas últimas 24 horas caiu para $1,25 mil milhões, uma queda de 28,51%, sugerindo que os participantes do mercado podem estar a reavaliar as suas posições após liquidações recentes.

Source: CoinMarketCap

Observadores do mercado notam que AVAX experimentou uma pressão de venda significativa, mas permanece resiliente dentro da faixa de preço de $22-$25. Esta zona parece estar a atuar como um ponto-chave de acumulação para investidores de longo prazo, indicando confiança renovada nos fundamentos do projeto.

Estrutura do Ecossistema Avalanche Permanece Forte

O analista de criptomoedas Jack descreveu o movimento recente do AVAX como um "clássico flush de alavancagem", onde posições sobre-alavancadas foram forçosamente liquidadas. Os dados mostram que aproximadamente $222 milhões em posições foram eliminados durante a venda, causando uma queda acentuada de 27% no preço. 

Apesar da volatilidade, Jack enfatizou que "as mãos fracas desapareceram", apontando para um interesse renovado de compra por parte de investidores institucionais e de alto património líquido, comumente referidos como "whales".

De acordo com ele, estes investidores têm acumulado AVAX silenciosamente na faixa de $22-$25, preparando o terreno para uma potencial reversão ascendente. Jack mantém que a estrutura subjacente do ecossistema Avalanche permanece intacta e que uma ruptura em direção a $30 ainda pode materializar-se se o momentum atual persistir. "Instabilidades no mercado não matam bulls", acrescentou, reforçando o sentimento de que tais correções frequentemente precedem rallies mais fortes.

Source: X

Leia também | Análise de Preço de Avalanche (AVAX): Pode Manter-se Acima de $30 e Visar Mais Alto?

Previsão de Preço AVAX para o Final de 2025

De acordo com a DigitalCoinPrice, AVAX pode aproximar-se da marca de $49,31 até ao final do ano, potencialmente revisitando o seu anterior máximo histórico de $146,22 a longo prazo. Os analistas lá projetam que Avalanche poderia estabilizar entre $45,11 e $49,31, suportado pela confiança dos investidores e expansão do projeto.

Em contraste, a análise técnica da Changelly sugere uma perspetiva mais conservadora, prevendo um preço médio de negociação em torno de $22,90 no próximo ano, com um ROI potencial de 9%. Até outubro de 2025, os analistas preveem AVAX flutuando entre $21,17 e $22,02, refletindo um crescimento moderado à medida que o mercado estabiliza.

Leia também | Avalanche (AVAX) Visa $38 enquanto o Preço Mantém Níveis de Suporte Chave

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

