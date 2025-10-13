EBA adverte que empresas cripto estão a contornar as regras MiCA da UE

A Autoridade Bancária Europeia (EBA) divulgou um relatório revelando tentativas de alguns no setor cripto de contornar novas regulamentações, incluindo a MiCA e o quadro reforçado de AML/CFT da UE. Totalmente promulgada no final de 2024, a MiCA estabeleceu um regime harmonizado para fornecedores de ativos cripto em todo o bloco de 27 membros pela primeira vez.

Nenhuma empresa foi explicitamente citada na declaração da EBA. Ainda assim, alertou que as tentativas de contornar essas regulamentações poderiam persistir e acarretar riscos substanciais para o funcionamento do sistema financeiro da UE.

A EBA aborda vários riscos, incluindo o "forum shopping". Isso se refere a empresas que tentam obter aprovação regulatória em um país que percebem como tendo mecanismos de aprovação menos rigorosos, para que possam posteriormente operar legalmente em outras partes da UE. Isso também é conhecido como "passporting."

De acordo com o relatório da EBA, antes da adoção da MiCA, uma entidade não identificada apresentou pedidos de registro e licenciamento em vários estados em um curto período de tempo. Continuou a retirar-se de jurisdições onde as autoridades investigavam continuamente ou sua aplicação era contestada, antes de prosseguir para operar em países onde não era contestada.



A EBA observou: "Na prática, entidades com controlos AML/CFT fracos já entraram e estão a operar no mercado da UE, selecionando jurisdições com práticas de supervisão mais leves ou requisitos de entrada no mercado anteriormente mais baixos."



Período de transição da MiCA pode permitir que empresas sem licença continuem operações

Embora a MiCA tenha entrado totalmente em vigor no ano passado, incluiu uma janela de transição que vai até 1 de julho de 2026, dando às empresas algum tempo para obter uma licença ou serem consideradas não conformes. De acordo com o regulador, "evidências emergentes sugerem que pode haver um risco de que entidades que foram previamente licenciadas em um Estado-Membro e não cumpriram as condições de autorização sob a MiCA, mas estão apelando seu caso, possam continuar a operar na UE no período intermediário."



Dr. Hendrik Müller-Lankow, advogado da firma alemã de direito cripto Kronsteyn, afirma que, com base em sua experiência, a arbitragem supervisora e a compra supervisora estão de fato ocorrendo em toda a UE.

Ele acrescenta que este é um fenómeno que os reguladores devem aceitar se quiserem estabelecer um mercado único, mantendo ainda algum nível de autoridade supervisora. "É bem conhecido que as pessoas—e, portanto, também as autoridades—em diferentes Estados-Membros têm mentalidades diferentes ao aplicar leis", acrescentou.



Müller-Lankow acredita que a UE poderia abordar a questão centralizando tanto a sua legislação quanto as autoridades supervisoras. Ele observou que muito disso já está em andamento, e as autoridades da UE estão trabalhando ativamente para expandir seus poderes.

Lankow também destacou que algumas empresas cripto podem estar se estabelecendo na UE sem governança transparente ou propriedade beneficiária clara, tornando difícil determinar a responsabilidade.

Estruturas opacas em empresas cripto aumentam o risco de atividade ilícita

De acordo com o relatório da EBA, um provedor de serviços de ativos virtuais, ou VASP, que solicitou uma licença de operação em várias jurisdições da UE foi descoberto por uma autoridade cripto como "sendo administrado conjuntamente por mais de 20 entidades distintas que foram estabelecidas em grande parte fora da UE e fora da supervisão regulatória."

A EBA adverte que tais estruturas opacas podem permitir o uso indevido de empresas de fachada ou de fachada. A agência independente da UE acrescentou que entidades que carecem de atividade económica real podem servir como impulsionadores para canalizar fundos ilícitos sob o disfarce de transações legítimas."



O relatório da EBA destaca a dificuldade contínua enfrentada pela UE na aplicação de um quadro regulatório comum para cripto. Embora a MiCA vise proporcionar ao mercado clareza e estabilidade, áreas de incerteza e estruturas corporativas opacas podem persistir.

Os reguladores estão enfrentando uma pressão crescente para intensificar a regulamentação de ativos cripto e melhorar a cooperação entre os estados membros, com o objetivo de impedir que tokens digitais sejam usados para fins nefastos, proteger os investidores e manter a integridade do sistema financeiro da UE. Com a fase de transição estendendo-se até meados de 2026, no entanto, os próximos meses serão cruciais na formação do potencial da MiCA para cumprir sua promessa de um mercado cripto totalmente harmonizado e seguro.

Se está a ler isto, já está à frente. Fique por aí com a nossa newsletter.