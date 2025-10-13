Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
PANews relatou em 13 de outubro que, de acordo com a monitorização do analista on-chain @ai_9684xtpa, um hacker desconhecido que recebeu fundos em 28 de março comprou 9.191,7 ETH (no valor de $38,13 milhões) de quatro endereços esta manhã, com um custo médio de $4.148,95. Ele havia anteriormente obtido um lucro de $2,04 milhões comprando baixo e vendendo alto em ETH em agosto, e desta vez ele provavelmente também está fazendo uma negociação de curto prazo.PANews relatou em 13 de outubro que, de acordo com a monitorização do analista on-chain @ai_9684xtpa, um hacker desconhecido que recebeu fundos em 28 de março comprou 9.191,7 ETH (no valor de $38,13 milhões) de quatro endereços esta manhã, com um custo médio de $4.148,95. Ele havia anteriormente obtido um lucro de $2,04 milhões comprando baixo e vendendo alto em ETH em agosto, e desta vez ele provavelmente também está fazendo uma negociação de curto prazo.

Um hacker comprou 9.191,7 ETH no valor de $38,13 milhões de quatro endereços esta manhã.

2025/10/13
