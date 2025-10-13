AlphaTON Capital, uma empresa cotada, divulgou que aumentou as suas participações em 300.000 tokens TON.

PANews relatou em 13 de outubro que, de acordo com a Globenewswire, a AlphaTON Capital Corp. (NASDAQ: ATON) afirmou que, apesar das condições de mercado da semana passada, a empresa continuou a expandir a sua taxa de reserva do TON. Em 12 de outubro, a empresa comprou mais 300.000 tokens TON no mercado aberto. Isto, combinado com os 1,1 milhões de tokens TON comprados no mercado aberto na semana passada, aumenta ainda mais as suas participações acumuladas. Devido à ausência de quaisquer eventos de liquidação e ao facto de que a maioria dos seus ativos TON não são garantidos, o rácio dívida-ativo da AlphaTON Capital permanece baixo em 0,07. PANews relatou em 13 de outubro que, de acordo com a Globenewswire, a AlphaTON Capital Corp. (NASDAQ: ATON) afirmou que, apesar das condições de mercado da semana passada, a empresa continuou a expandir a sua taxa de reserva do TON. Em 12 de outubro, a empresa comprou mais 300.000 tokens TON no mercado aberto. Isto, combinado com os 1,1 milhões de tokens TON comprados no mercado aberto na semana passada, aumenta ainda mais as suas participações acumuladas. Devido à ausência de quaisquer eventos de liquidação e ao facto de que a maioria dos seus ativos TON não são garantidos, o rácio dívida-ativo da AlphaTON Capital permanece baixo em 0,07.