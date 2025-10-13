Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
PANews relatou em 13 de outubro que, de acordo com a Globenewswire, a AlphaTON Capital Corp. (NASDAQ: ATON) afirmou que, apesar das condições de mercado da semana passada, a empresa continuou a expandir a sua taxa de reserva do TON. Em 12 de outubro, a empresa comprou mais 300.000 tokens TON no mercado aberto. Isto, combinado com os 1,1 milhões de tokens TON comprados no mercado aberto na semana passada, aumenta ainda mais as suas participações acumuladas. Devido à ausência de quaisquer eventos de liquidação e ao facto de que a maioria dos seus ativos TON não são garantidos, o rácio dívida-ativo da AlphaTON Capital permanece baixo em 0,07.PANews relatou em 13 de outubro que, de acordo com a Globenewswire, a AlphaTON Capital Corp. (NASDAQ: ATON) afirmou que, apesar das condições de mercado da semana passada, a empresa continuou a expandir a sua taxa de reserva do TON. Em 12 de outubro, a empresa comprou mais 300.000 tokens TON no mercado aberto. Isto, combinado com os 1,1 milhões de tokens TON comprados no mercado aberto na semana passada, aumenta ainda mais as suas participações acumuladas. Devido à ausência de quaisquer eventos de liquidação e ao facto de que a maioria dos seus ativos TON não são garantidos, o rácio dívida-ativo da AlphaTON Capital permanece baixo em 0,07.

AlphaTON Capital, uma empresa cotada, divulgou que aumentou as suas participações em 300.000 tokens TON.

Autor: PANews
Fonte: PANews
2025/10/13 10:27
Leu 1 min
TON
TON$1.314+5.88%
OPEN
OPEN$0.1486+1.21%
FACT
FACT$0.63+3.27%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

PANews relatou em 13 de outubro que, de acordo com a Globenewswire, a AlphaTON Capital Corp. (NASDAQ: ATON) afirmou que, apesar das condições de mercado da semana passada, a empresa continuou a expandir a sua taxa de reserva do Ecossistema TON. Em 12 de outubro, a empresa comprou mais 300.000 tokens TON no mercado aberto. Isto, combinado com os 1,1 milhões de tokens TON comprados no mercado aberto na semana passada, aumenta ainda mais as suas participações acumuladas. Devido à ausência de quaisquer eventos de liquidação e ao facto de que a maioria dos seus ativos TON não são garantidos, o rácio dívida-ativo da AlphaTON Capital permanece baixo em 0,07.

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

RD Saúde (RADL3) sobe mais de 4% após balanço do 4T25; veja análise

RD Saúde (RADL3) sobe mais de 4% após balanço do 4T25; veja análise

As ações da RD Saúde (RADL3) estão operando em forte alta na tarde desta quarta-feira (4), após a divulgação do balanço de resultados do quarto trimestre de 202
Compartilhar
Suno2026/03/05 01:55
Negociações entre Cosan e Shell para salvar Raízen chegam a um impasse

Negociações entre Cosan e Shell para salvar Raízen chegam a um impasse

As negociações para a capitalização da Raizen, joint venture entre Cosan e Shell que tem uma dívida bruta de R$ 73 bilhões bilhões, chegaram a um impasse que p
Compartilhar
Neofeed2026/03/05 01:53
HGBS11 vende 18,375% do I Fashion Outlet por R$ 63,4 mi

HGBS11 vende 18,375% do I Fashion Outlet por R$ 63,4 mi

O HGBS11 anunciou a celebração de um Memorando de Entendimentos para alienar integralmente sua participação remanescente no I Fashion Outlet Novo Hamburgo. O ne
Compartilhar
Suno2026/03/05 01:55