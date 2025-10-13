Acho que vamos ficar bem com a China

O presidente dos EUA, Donald Trump, compartilhou algumas observações conciliatórias em sua publicação no Truth Social no domingo, observando que a economia da China "ficará bem" e que os EUA querem "ajudar a China, não prejudicá-la".
O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, disse que "Trump está disposto a ser um negociador razoável com a China".
Enquanto isso, o Ministério do Comércio da China disse que não busca uma guerra tarifária, mas "não tem medo de uma", pedindo diálogo em vez disso.
Os traders viram os últimos comentários de Trump como um exemplo de Trump Always Chickens Out (TACO), enviando o sentimento de risco a uma recuperação acentuada, alimentando um novo declínio do dólar americano e ganhos acentuados nos futuros de ações dos EUA.
Tarifas são direitos aduaneiros cobrados sobre certas importações de mercadorias ou uma categoria de produtos. As tarifas são projetadas para ajudar produtores e fabricantes locais a serem mais competitivos no mercado, proporcionando uma vantagem de preço sobre bens similares que podem ser importados. As tarifas são amplamente utilizadas como ferramentas de protecionismo, juntamente com barreiras comerciais e cotas de importação.
Embora tarifas e impostos gerem receita governamental para financiar bens e serviços públicos, eles têm várias distinções. As tarifas são pagas antecipadamente no porto de entrada, enquanto os impostos são pagos no momento da compra. Os impostos são impostos a contribuintes individuais e empresas, enquanto as tarifas são pagas pelos importadores.
Existem duas escolas de pensamento entre os economistas em relação ao uso de tarifas. Enquanto alguns argumentam que as tarifas são necessárias para proteger as indústrias domésticas e resolver desequilíbrios comerciais, outros as veem como uma ferramenta prejudicial que poderia potencialmente elevar os preços a longo prazo e levar a uma guerra comercial prejudicial, incentivando tarifas de retaliação.
Durante a preparação para a eleição presidencial em novembro de 2024, Donald Trump deixou claro que pretende usar tarifas para apoiar a economia dos EUA e os produtores americanos. Em 2024, México, China e Canadá representaram 42% do total das importações dos EUA. Neste período, o México destacou-se como o principal exportador com 466,6 mil milhões de dólares, de acordo com o US Census Bureau. Por isso, Trump quer focar-se nestas três nações ao impor tarifas. Ele também planeia usar a receita gerada através das tarifas para reduzir os impostos sobre o rendimento pessoal.
