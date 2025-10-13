A publicação "Acho que vamos ficar bem com a China" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O presidente dos EUA, Donald Trump, compartilhou alguns comentários conciliatórios em sua publicação no Truth Social no domingo, observando que a economia da China "ficará bem" e que os EUA querem "ajudar a China, não prejudicá-la". Citações adicionais O presidente chinês Xi Jinping é um homem inteligente e um grande líder. Sobre o encontro com Xi: Acho que vamos ficar bem com a China. Tarifas para a China ainda são o plano para 1 de novembro. O prazo de 1 de novembro para as tarifas da China é uma 'eternidade'. O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, disse que "Trump está disposto a ser um negociador razoável com a China". Enquanto isso, o Ministério do Comércio da China disse que não busca uma guerra tarifária, mas "não tem medo de uma", pedindo diálogo em vez disso. Reação do mercado Os traders viram os últimos comentários de Trump como um exemplo de Trump Always Chickens Out (TACO), enviando o sentimento de risco a recuperar-se fortemente, alimentando um novo declínio do dólar americano e ganhos acentuados nos futuros de ações dos EUA. Perguntas frequentes sobre tarifas As tarifas são direitos aduaneiros cobrados sobre certas importações de mercadorias ou uma categoria de produtos. As tarifas são projetadas para ajudar produtores e fabricantes locais a serem mais competitivos no mercado, fornecendo uma vantagem de preço sobre bens similares que podem ser importados. As tarifas são amplamente utilizadas como ferramentas de protecionismo, juntamente com barreiras comerciais e cotas de importação. Embora tarifas e impostos gerem receita governamental para financiar bens e serviços públicos, eles têm várias distinções. As tarifas são pagas antecipadamente no porto de entrada, enquanto os impostos são pagos no momento da compra. Os impostos são impostos a contribuintes individuais e empresas, enquanto as tarifas são pagas pelos importadores. Existem duas escolas de pensamento entre os economistas sobre o uso de tarifas. Enquanto alguns argumentam que as tarifas são necessárias para proteger as indústrias domésticas e resolver desequilíbrios comerciais, outros as veem como uma ferramenta prejudicial que poderia potencialmente elevar os preços... A publicação "Acho que vamos ficar bem com a China" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O presidente dos EUA, Donald Trump, compartilhou alguns comentários conciliatórios em sua publicação no Truth Social no domingo, observando que a economia da China "ficará bem" e que os EUA querem "ajudar a China, não prejudicá-la". Citações adicionais O presidente chinês Xi Jinping é um homem inteligente e um grande líder. Sobre o encontro com Xi: Acho que vamos ficar bem com a China. Tarifas para a China ainda são o plano para 1 de novembro. O prazo de 1 de novembro para as tarifas da China é uma 'eternidade'. O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, disse que "Trump está disposto a ser um negociador razoável com a China". Enquanto isso, o Ministério do Comércio da China disse que não busca uma guerra tarifária, mas "não tem medo de uma", pedindo diálogo em vez disso. Reação do mercado Os traders viram os últimos comentários de Trump como um exemplo de Trump Always Chickens Out (TACO), enviando o sentimento de risco a recuperar-se fortemente, alimentando um novo declínio do dólar americano e ganhos acentuados nos futuros de ações dos EUA. Perguntas frequentes sobre tarifas As tarifas são direitos aduaneiros cobrados sobre certas importações de mercadorias ou uma categoria de produtos. As tarifas são projetadas para ajudar produtores e fabricantes locais a serem mais competitivos no mercado, fornecendo uma vantagem de preço sobre bens similares que podem ser importados. As tarifas são amplamente utilizadas como ferramentas de protecionismo, juntamente com barreiras comerciais e cotas de importação. Embora tarifas e impostos gerem receita governamental para financiar bens e serviços públicos, eles têm várias distinções. As tarifas são pagas antecipadamente no porto de entrada, enquanto os impostos são pagos no momento da compra. Os impostos são impostos a contribuintes individuais e empresas, enquanto as tarifas são pagas pelos importadores. Existem duas escolas de pensamento entre os economistas sobre o uso de tarifas. Enquanto alguns argumentam que as tarifas são necessárias para proteger as indústrias domésticas e resolver desequilíbrios comerciais, outros as veem como uma ferramenta prejudicial que poderia potencialmente elevar os preços...