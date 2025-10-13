Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
A publicação "Acho que vamos ficar bem com a China" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O presidente dos EUA, Donald Trump, compartilhou alguns comentários conciliatórios em sua publicação no Truth Social no domingo, observando que a economia da China "ficará bem" e que os EUA querem "ajudar a China, não prejudicá-la". Citações adicionais O presidente chinês Xi Jinping é um homem inteligente e um grande líder. Sobre o encontro com Xi: Acho que vamos ficar bem com a China. Tarifas para a China ainda são o plano para 1 de novembro. O prazo de 1 de novembro para as tarifas da China é uma 'eternidade'. O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, disse que "Trump está disposto a ser um negociador razoável com a China". Enquanto isso, o Ministério do Comércio da China disse que não busca uma guerra tarifária, mas "não tem medo de uma", pedindo diálogo em vez disso. Reação do mercado Os traders viram os últimos comentários de Trump como um exemplo de Trump Always Chickens Out (TACO), enviando o sentimento de risco a recuperar-se fortemente, alimentando um novo declínio do dólar americano e ganhos acentuados nos futuros de ações dos EUA. Perguntas frequentes sobre tarifas As tarifas são direitos aduaneiros cobrados sobre certas importações de mercadorias ou uma categoria de produtos. As tarifas são projetadas para ajudar produtores e fabricantes locais a serem mais competitivos no mercado, fornecendo uma vantagem de preço sobre bens similares que podem ser importados. As tarifas são amplamente utilizadas como ferramentas de protecionismo, juntamente com barreiras comerciais e cotas de importação. Embora tarifas e impostos gerem receita governamental para financiar bens e serviços públicos, eles têm várias distinções. As tarifas são pagas antecipadamente no porto de entrada, enquanto os impostos são pagos no momento da compra. Os impostos são impostos a contribuintes individuais e empresas, enquanto as tarifas são pagas pelos importadores. Existem duas escolas de pensamento entre os economistas sobre o uso de tarifas. Enquanto alguns argumentam que as tarifas são necessárias para proteger as indústrias domésticas e resolver desequilíbrios comerciais, outros as veem como uma ferramenta prejudicial que poderia potencialmente elevar os preços...A publicação "Acho que vamos ficar bem com a China" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O presidente dos EUA, Donald Trump, compartilhou alguns comentários conciliatórios em sua publicação no Truth Social no domingo, observando que a economia da China "ficará bem" e que os EUA querem "ajudar a China, não prejudicá-la". Citações adicionais O presidente chinês Xi Jinping é um homem inteligente e um grande líder. Sobre o encontro com Xi: Acho que vamos ficar bem com a China. Tarifas para a China ainda são o plano para 1 de novembro. O prazo de 1 de novembro para as tarifas da China é uma 'eternidade'. O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, disse que "Trump está disposto a ser um negociador razoável com a China". Enquanto isso, o Ministério do Comércio da China disse que não busca uma guerra tarifária, mas "não tem medo de uma", pedindo diálogo em vez disso. Reação do mercado Os traders viram os últimos comentários de Trump como um exemplo de Trump Always Chickens Out (TACO), enviando o sentimento de risco a recuperar-se fortemente, alimentando um novo declínio do dólar americano e ganhos acentuados nos futuros de ações dos EUA. Perguntas frequentes sobre tarifas As tarifas são direitos aduaneiros cobrados sobre certas importações de mercadorias ou uma categoria de produtos. As tarifas são projetadas para ajudar produtores e fabricantes locais a serem mais competitivos no mercado, fornecendo uma vantagem de preço sobre bens similares que podem ser importados. As tarifas são amplamente utilizadas como ferramentas de protecionismo, juntamente com barreiras comerciais e cotas de importação. Embora tarifas e impostos gerem receita governamental para financiar bens e serviços públicos, eles têm várias distinções. As tarifas são pagas antecipadamente no porto de entrada, enquanto os impostos são pagos no momento da compra. Os impostos são impostos a contribuintes individuais e empresas, enquanto as tarifas são pagas pelos importadores. Existem duas escolas de pensamento entre os economistas sobre o uso de tarifas. Enquanto alguns argumentam que as tarifas são necessárias para proteger as indústrias domésticas e resolver desequilíbrios comerciais, outros as veem como uma ferramenta prejudicial que poderia potencialmente elevar os preços...

Acho que vamos ficar bem com a China

Autor: BitcoinEthereumNews
Fonte: BitcoinEthereumNews
2025/10/13 10:39
Leu 2 min
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$3.448+0.96%
Swarm Network
TRUTH$0.009428+0.28%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

O presidente dos EUA, Donald Trump, compartilhou algumas observações conciliatórias em sua publicação no Truth Social no domingo, observando que a economia da China "ficará bem" e que os EUA querem "ajudar a China, não prejudicá-la".

Citações adicionais

O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, disse que "Trump está disposto a ser um negociador razoável com a China".

Enquanto isso, o Ministério do Comércio da China disse que não busca uma guerra tarifária, mas "não tem medo de uma", pedindo diálogo em vez disso.

Reação do mercado

Os traders viram os últimos comentários de Trump como um exemplo de Trump Always Chickens Out (TACO), enviando o sentimento de risco a uma recuperação acentuada, alimentando um novo declínio do dólar americano e ganhos acentuados nos futuros de ações dos EUA.

Perguntas frequentes sobre tarifas

Tarifas são direitos aduaneiros cobrados sobre certas importações de mercadorias ou uma categoria de produtos. As tarifas são projetadas para ajudar produtores e fabricantes locais a serem mais competitivos no mercado, proporcionando uma vantagem de preço sobre bens similares que podem ser importados. As tarifas são amplamente utilizadas como ferramentas de protecionismo, juntamente com barreiras comerciais e cotas de importação.

Embora tarifas e impostos gerem receita governamental para financiar bens e serviços públicos, eles têm várias distinções. As tarifas são pagas antecipadamente no porto de entrada, enquanto os impostos são pagos no momento da compra. Os impostos são impostos a contribuintes individuais e empresas, enquanto as tarifas são pagas pelos importadores.

Existem duas escolas de pensamento entre os economistas em relação ao uso de tarifas. Enquanto alguns argumentam que as tarifas são necessárias para proteger as indústrias domésticas e resolver desequilíbrios comerciais, outros as veem como uma ferramenta prejudicial que poderia potencialmente elevar os preços a longo prazo e levar a uma guerra comercial prejudicial, incentivando tarifas de retaliação.

Durante a preparação para a eleição presidencial em novembro de 2024, Donald Trump deixou claro que pretende usar tarifas para apoiar a economia dos EUA e os produtores americanos. Em 2024, México, China e Canadá representaram 42% do total das importações dos EUA. Neste período, o México destacou-se como o principal exportador com 466,6 mil milhões de dólares, de acordo com o US Census Bureau. Por isso, Trump quer focar-se nestas três nações ao impor tarifas. Ele também planeia usar a receita gerada através das tarifas para reduzir os impostos sobre o rendimento pessoal.

Fonte: https://www.fxstreet.com/news/us-president-trump-i-think-were-going-to-be-fine-with-china-202510130219

Oportunidade de mercado
Logo de OFFICIAL TRUMP
Cotação OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
$3.448
$3.448$3.448
-0.77%
USD
Gráfico de preço em tempo real de OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

Strategy paga 11,5% ao mês e pode virar o “banco central” das stablecoins lastreadas em Bitcoin

Strategy paga 11,5% ao mês e pode virar o “banco central” das stablecoins lastreadas em Bitcoin

STRC paga dividendo mensal de 11,5% e busca manter preço próximo ao valor de face de US$ 100. Benchmark mantém recomendação de compra para MSTR e preço-alvo de
Compartilhar
bitnoticias2026/03/05 04:00
Suspender quebra de sigilo de lobista é afronta ao Congresso, diz Viana

Suspender quebra de sigilo de lobista é afronta ao Congresso, diz Viana

Presidente da CPMI do INSS critica suspensão da quebra de sigilo de Roberta Luchsinger, ligada a Lulinha, investigado pela Polícia Federal
Compartilhar
Poder3602026/03/05 04:20
Possivelmente a Notícia Mais Importante de Hoje: Bancos dos EUA em Revolta Após a Decisão da FED sobre Criptomoedas – Emitiram uma Declaração Dura

Possivelmente a Notícia Mais Importante de Hoje: Bancos dos EUA em Revolta Após a Decisão da FED sobre Criptomoedas – Emitiram uma Declaração Dura

As organizações bancárias nos EUA reagiram fortemente após a Reserva Federal aprovar o status de "conta master" da Kraken para a exchange de criptomoedas. Indústria
Compartilhar
Bitcoinsistemi2026/03/05 04:36