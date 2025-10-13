Libra esterlina enfraquece abaixo de 1,3350, tensões comerciais entre EUA e China em foco

O par GBP/USD negocia em tom mais suave próximo a 1,3345 durante a sessão asiática inicial de segunda-feira. O Dólar Americano (USD) fortalece-se contra a Libra Esterlina (GBP) apesar da ameaça de tarifas do presidente dos EUA Donald Trump contra a China. A membro externa do Banco da Inglaterra (BoE) Catherine Mann deve falar mais tarde na segunda-feira. O mercado dos EUA está fechado na segunda-feira devido ao Dia de Colombo nos EUA.
Trump na sexta-feira havia ameaçado tarifas de 100% sobre a China a partir de 1 de novembro. No domingo, Pequim defendeu suas restrições às exportações de elementos de terras raras e equipamentos como resposta à agressão dos EUA, mas evitou impor novos impostos sobre produtos americanos. A incerteza econômica e as crescentes tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo poderiam enfraquecer o Dólar e criar um impulso favorável para o par principal.
"No entanto, as recentes movimentações políticas sugerem uma gama mais ampla de resultados do que era o caso antes das conversas anteriores entre EUA e China, com a possibilidade de maiores concessões, mas também um risco de substanciais novas restrições à exportação e tarifas mais altas, pelo menos temporariamente", disse Jan Hatzius, economista-chefe da Goldman Sachs.
A alta para o par principal pode ser limitada, já que os traders esperam que a Chanceler do Tesouro do Reino Unido, Rachel Reeves, aumente os impostos na Declaração de Outono novamente para lidar com a crescente dívida fiscal, que está programada para o final de novembro. O anúncio de novos impostos poderia afetar o sentimento geral das famílias.
Olhando para o futuro, os dados de emprego do Reino Unido para os três meses terminados em agosto estarão em destaque na terça-feira. Quaisquer sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho do Reino Unido poderiam exercer alguma pressão de venda sobre o Cable no curto prazo.
Perguntas Frequentes sobre a Libra Esterlina
A Libra Esterlina (GBP) é a moeda mais antiga do mundo (886 d.C.) e a moeda oficial do Reino Unido. É a quarta unidade mais negociada para câmbio (FX) no mundo, representando 12% de todas as transações, com média de $630 bilhões por dia, de acordo com dados de 2022.
Seus principais pares de negociação são GBP/USD, também conhecido como 'Cable', que representa 11% do FX, GBP/JPY, ou o 'Dragon' como é conhecido pelos traders (3%), e EUR/GBP (2%). A Libra Esterlina é emitida pelo Banco da Inglaterra (BoE).
O fator mais importante que influencia o valor da Libra Esterlina é a política monetária decidida pelo Banco da Inglaterra. O BoE baseia suas decisões em se alcançou seu objetivo principal de "estabilidade de preços" – uma taxa de inflação estável de cerca de 2%. Sua principal ferramenta para alcançar isso é o ajuste das taxas de juros.
Quando a inflação está muito alta, o BoE tentará controlá-la aumentando as taxas de juros, tornando mais caro para pessoas e empresas acessarem crédito. Isso geralmente é positivo para a GBP, pois taxas de juros mais altas tornam o Reino Unido um lugar mais atraente para investidores globais aplicarem seu dinheiro.
Quando a inflação cai muito baixo, é um sinal de que o crescimento econômico está desacelerando. Neste cenário, o BoE considerará reduzir as taxas de juros para baratear o crédito para que as empresas possam tomar mais empréstimos para investir em projetos geradores de crescimento.
As divulgações de dados medem a saúde da economia e podem impactar o valor da Libra Esterlina. Indicadores como PIB, PMIs de Manufatura e Serviços, e emprego podem todos influenciar a direção da GBP.
Uma economia forte é boa para a Libra. Não só atrai mais investimento estrangeiro, mas pode encorajar o BoE a aumentar as taxas de juros, o que fortalecerá diretamente a GBP. Caso contrário, se os dados econômicos forem fracos, a Libra Esterlina provavelmente cairá.
Outra divulgação de dados significativa para a Libra Esterlina é a Balança Comercial. Este indicador mede a diferença entre o que um país ganha com suas exportações e o que gasta em importações durante um determinado período.
Se um país produz exportações muito procuradas, sua moeda se beneficiará puramente da demanda extra criada por compradores estrangeiros que buscam adquirir esses bens. Portanto, uma Balança Comercial líquida positiva fortalece uma moeda e vice-versa para um saldo negativo.
Fonte: https://www.fxstreet.com/news/gbp-usd-weakens-below-13350-us-china-trade-tensions-in-focus-202510130131