Libra esterlina enfraquece abaixo de 1,3350, tensões comerciais entre EUA e China em foco

O post Libra Esterlina enfraquece abaixo de 1,3350, tensões comerciais EUA-China em foco apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O par GBP/USD negocia em tom mais suave perto de 1,3345 durante a sessão asiática inicial de segunda-feira. O Dólar Americano (USD) fortalece-se contra a Libra Esterlina (GBP) apesar da ameaça de tarifas do Presidente dos EUA Donald Trump sobre a China. A membro externa do Banco de Inglaterra (BoE) Catherine Mann está programada para falar mais tarde na segunda-feira. O mercado dos EUA está fechado na segunda-feira devido ao Dia de Colombo nos EUA. Trump na sexta-feira havia ameaçado tarifas de 100% sobre a China a partir de 1 de novembro. No domingo, Pequim defendeu suas restrições às exportações de elementos de terras raras e equipamentos como resposta à agressão dos EUA, mas evitou impor novas taxas sobre produtos americanos. A incerteza económica e as crescentes tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo poderiam minar o Dólar e criar um impulso favorável para o par principal. "No entanto, as recentes movimentações políticas sugerem uma gama mais ampla de resultados do que era o caso antes das conversações anteriores entre EUA e China, com a possibilidade de maiores concessões, mas também um risco de substanciais novas restrições à exportação e tarifas mais altas, pelo menos temporariamente", disse Jan Hatzius, economista-chefe da Goldman Sachs. A alta para o par principal pode ser limitada, pois os traders esperam que a Chanceler do Tesouro do Reino Unido, Rachel Reeves, aumente os impostos na Declaração de Outono novamente para lidar com sua crescente dívida fiscal, que está programada para o final de novembro. O anúncio de novos impostos poderia diminuir o sentimento geral das famílias. Olhando para frente, os dados de emprego do Reino Unido para os três meses terminados em agosto estarão em destaque na terça-feira. Quaisquer sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho do Reino Unido poderiam exercer alguma pressão de venda sobre o Cable no curto prazo. Perguntas Frequentes sobre a Libra Esterlina A Libra Esterlina (GBP) é a moeda mais antiga do mundo (886 DC) e a moeda oficial do Reino Unido. É a quarta...