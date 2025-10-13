Recuo saudável do mercado atinge Bitcoin, Ethereum, BNB; Analistas favorecem Shiba Inu, Dogecoin, PEPE, Pepeto como as melhores criptomoedas para comprar agora

Em 11 de outubro de 2025, o mercado cripto está testando a convicção novamente. Com mais de 19 mil milhões de dólares em apostas alavancadas desaparecidas esta semana depois de o Presidente dos EUA Donald Trump ter revelado novas tarifas sobre a China e limites de exportação de software, abalando os ativos de risco globais. Traders experientes veem o que os novatos temem: outra janela para acumular antes da corrida de alta de 2025, Em 11 de outubro de 2025, o mercado cripto está testando a convicção novamente. Com mais de 19 mil milhões de dólares em apostas alavancadas desaparecidas esta semana depois de o Presidente dos EUA Donald Trump ter revelado novas tarifas sobre a China e limites de exportação de software, abalando os ativos de risco globais. Traders experientes veem o que os novatos temem: outra janela para acumular antes da corrida de alta de 2025,