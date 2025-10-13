Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
O homem de 41 anos por trás da divisão de moda digital da Nike faleceu, confirmaram colegas no domingo, com homenagens vindas da indústria cripto.O homem de 41 anos por trás da divisão de moda digital da Nike faleceu, confirmaram colegas no domingo, com homenagens vindas da indústria cripto.

Comunidade cripto lamenta a morte do cofundador da RTFKT, Benoit Pagotto

Autor: Coinstats
Fonte: Coinstats
2025/10/13 09:43
Leu 1 min
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com
O homem de 41 anos por trás da divisão de moda digital da Nike faleceu, confirmaram colegas no domingo, com homenagens vindas da indústria cripto.
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

O BTC ultrapassou os $74.000, com um aumento diário de 0,80%.

O BTC ultrapassou os $74.000, com um aumento diário de 0,80%.

PANews reportou no dia 5 de março que, de acordo com dados de mercado da OKX, o BTC acaba de ultrapassar os $74.000 e está atualmente a ser negociado a $73.982,20 por moeda, um aumento diário
Compartilhar
PANews2026/03/05 03:13
Elon Musk impulsiona frenesi por Inteligência Artificial Geral enquanto tokens de IA sobem 7%

Elon Musk impulsiona frenesi por Inteligência Artificial Geral enquanto tokens de IA sobem 7%

A afirmação de Elon Musk de que a Tesla pode ser a primeira empresa a alcançar Inteligência Artificial Geral (AGI) fez os tokens de IA descentralizada (DeAI) su
Compartilhar
Beincrypto2026/03/05 02:30
Inadimplência de aluguel recua em janeiro e chega ao menor nível dos últimos oito meses

Inadimplência de aluguel recua em janeiro e chega ao menor nível dos últimos oito meses

A inadimplência de aluguel no Brasil recuou de 3,44% em dezembro para 3,29% em janeiro de 2026, levando o Índice de Inadimplência Locatícia (IIL), divulgado pel
Compartilhar
Monitordomercado2026/03/05 02:57