Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
De acordo com a PANews em 13 de outubro, segundo o analista on-chain @ai_9684xtpa, as duas baleias que abriram posições long com ousadia na noite passada também receberam os seus respetivos resultados: Endereço 0x728...fAD88: O lucro flutuante acumulado das posições long de ETH e SOL é de $1,561 milhões, e o lucro ainda não foi retirado (ele perdeu $4,74 milhões devido ao long de ETH na madrugada de 11 de outubro). Endereço 0xe9d...e43a5: A posição long de BTC foi fechada na noite passada com um lucro de $265.000.De acordo com a PANews em 13 de outubro, segundo o analista on-chain @ai_9684xtpa, as duas baleias que abriram posições long com ousadia na noite passada também receberam os seus respetivos resultados: Endereço 0x728...fAD88: O lucro flutuante acumulado das posições long de ETH e SOL é de $1,561 milhões, e o lucro ainda não foi retirado (ele perdeu $4,74 milhões devido ao long de ETH na madrugada de 11 de outubro). Endereço 0xe9d...e43a5: A posição long de BTC foi fechada na noite passada com um lucro de $265.000.

Na noite passada, houve duas baleias que abriram posições long: uma com um lucro flutuante de $1,561 milhões e outra com um lucro de $265.000 após fechar a posição.

Autor: PANews
Fonte: PANews
2025/10/13 08:51
Leu 1 min
ETH
ETH$2,128.16+7.21%
SOL
SOL$91.27+5.64%
NOT
NOT$0.0003786+3.47%
4
4$0.009287-3.37%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

De acordo com a PANews em 13 de outubro, segundo o analista on-chain @ai_9684xtpa, as duas baleias que abriram posições long com ousadia na noite passada também receberam os seus respetivos resultados:

  • Endereço 0x728...fAD88: O lucro flutuante acumulado das posições long de ETH e SOL é de $1,561 milhões, e o lucro ainda não foi retirado (ele perdeu $4,74 milhões devido ao long de ETH na madrugada de 11 de outubro).
  • Endereço 0xe9d...e43a5: A posição long de BTC foi fechada na noite passada com um lucro de $265.000.
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

Israel determina evacuação de 200 mil pessoas do sul do Líbano

Israel determina evacuação de 200 mil pessoas do sul do Líbano

Motivo da solicitação israelense é um possível novo ataque ao Hezbollah na região
Compartilhar
Poder3602026/03/05 05:05
Na 1ª reunião, comissão quer levantar dados sobre penduricalhos

Na 1ª reunião, comissão quer levantar dados sobre penduricalhos

Grupo com representantes dos Três Poderes teve a 1º reunião para proposta de transição dos pagamentos acima do teto
Compartilhar
Poder3602026/03/05 04:47
Solana xử lý giao dịch gấp 8 lần BNB Chain

Solana xử lý giao dịch gấp 8 lần BNB Chain

Solana xử lý hơn 3,4 tỷ giao dịch trong tháng 2/2026, tăng 11% so với tháng trước, cho thấy hệ sinh thái này vẫn mở rộng mạnh dù thị trường tiền điện tử nhìn ch
Compartilhar
TintucBitcoin2026/03/05 05:06