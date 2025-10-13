Na noite passada, houve duas baleias que abriram posições long: uma com um lucro flutuante de $1,561 milhões e outra com um lucro de $265.000 após fechar a posição.

De acordo com a PANews em 13 de outubro, segundo o analista on-chain @ai_9684xtpa, as duas baleias que abriram posições long com ousadia na noite passada também receberam os seus respetivos resultados: Endereço 0x728...fAD88: O lucro flutuante acumulado das posições long de ETH e SOL é de $1,561 milhões, e o lucro ainda não foi retirado (ele perdeu $4,74 milhões devido ao long de ETH na madrugada de 11 de outubro). Endereço 0xe9d...e43a5: A posição long de BTC foi fechada na noite passada com um lucro de $265.000. De acordo com a PANews em 13 de outubro, segundo o analista on-chain @ai_9684xtpa, as duas baleias que abriram posições long com ousadia na noite passada também receberam os seus respetivos resultados: Endereço 0x728...fAD88: O lucro flutuante acumulado das posições long de ETH e SOL é de $1,561 milhões, e o lucro ainda não foi retirado (ele perdeu $4,74 milhões devido ao long de ETH na madrugada de 11 de outubro). Endereço 0xe9d...e43a5: A posição long de BTC foi fechada na noite passada com um lucro de $265.000.