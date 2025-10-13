Na noite passada, houve duas baleias que abriram posições long: uma com um lucro flutuante de $1,561 milhões e outra com um lucro de $265.000 após fechar a posição.

De acordo com a PANews em 13 de outubro, segundo o analista on-chain @ai_9684xtpa, as duas baleias que abriram posições long com ousadia na noite passada também receberam os seus respetivos resultados:
- Endereço 0x728...fAD88: O lucro flutuante acumulado das posições long de ETH e SOL é de $1,561 milhões, e o lucro ainda não foi retirado (ele perdeu $4,74 milhões devido ao long de ETH na madrugada de 11 de outubro).
- Endereço 0xe9d...e43a5: A posição long de BTC foi fechada na noite passada com um lucro de $265.000.
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com
para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.