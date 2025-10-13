Base Lianchuang: A taxa de listagem de uma certa CEX é tão alta quanto 9% do suprimento total de tokens, apelando por listagens on-chain sem permissão

PANews relatou em 13 de outubro que o co-fundador da Base, Jesse Pollak, publicou na plataforma X: "Descobri que uma exchange centralizada (CEX) está cobrando projetos que se candidatam à listagem uma taxa de 9% sobre o fornecimento dos seus tokens, e muitas outras exchanges estão cobrando taxas de vários pontos percentuais. Esta prática é extremamente prejudicial e formou um monopólio na indústria. Devemos quebrar esta situação o mais rápido possível e promover um mecanismo de listagem de moedas on-chain sem permissão."
