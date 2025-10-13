Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
PANews relatou em 13 de outubro que o cofundador da Base, Jesse Pollak, publicou na plataforma X: "Descobri que uma exchange centralizada (CEX) está a cobrar aos projetos que se candidatam à listagem uma taxa de 9% sobre o fornecimento dos seus tokens, e muitas outras exchanges estão a cobrar taxas de vários pontos percentuais. Esta prática é extremamente prejudicial e formou um monopólio na indústria. Devemos quebrar esta situação o mais rapidamente possível e promover um mecanismo de listagem de moedas on-chain sem permissão."PANews relatou em 13 de outubro que o cofundador da Base, Jesse Pollak, publicou na plataforma X: "Descobri que uma exchange centralizada (CEX) está a cobrar aos projetos que se candidatam à listagem uma taxa de 9% sobre o fornecimento dos seus tokens, e muitas outras exchanges estão a cobrar taxas de vários pontos percentuais. Esta prática é extremamente prejudicial e formou um monopólio na indústria. Devemos quebrar esta situação o mais rapidamente possível e promover um mecanismo de listagem de moedas on-chain sem permissão."

Base Lianchuang: A taxa de listagem de uma certa CEX é tão alta quanto 9% do suprimento total de tokens, apelando por listagens on-chain sem permissão

Autor: PANews
Fonte: PANews
2025/10/13 09:38
Leu 1 min
TokenFi
TOKEN$0.003175+9.10%
SOON
SOON$0.1639+1.86%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

PANews relatou em 13 de outubro que o co-fundador da Base, Jesse Pollak, publicou na plataforma X: "Descobri que uma exchange centralizada (CEX) está cobrando projetos que se candidatam à listagem uma taxa de 9% sobre o fornecimento dos seus tokens, e muitas outras exchanges estão cobrando taxas de vários pontos percentuais. Esta prática é extremamente prejudicial e formou um monopólio na indústria. Devemos quebrar esta situação o mais rápido possível e promover um mecanismo de listagem de moedas on-chain sem permissão."

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

Elon Musk impulsiona frenesi por Inteligência Artificial Geral enquanto tokens de IA sobem 7%

Elon Musk impulsiona frenesi por Inteligência Artificial Geral enquanto tokens de IA sobem 7%

A afirmação de Elon Musk de que a Tesla pode ser a primeira empresa a alcançar Inteligência Artificial Geral (AGI) fez os tokens de IA descentralizada (DeAI) su
Compartilhar
Beincrypto2026/03/05 02:30
Inadimplência de aluguel recua em janeiro e chega ao menor nível dos últimos oito meses

Inadimplência de aluguel recua em janeiro e chega ao menor nível dos últimos oito meses

A inadimplência de aluguel no Brasil recuou de 3,44% em dezembro para 3,29% em janeiro de 2026, levando o Índice de Inadimplência Locatícia (IIL), divulgado pel
Compartilhar
Monitordomercado2026/03/05 02:57
Por que o Founders Fund, de Peter Thiel, abandonou sua aposta milionária no tesouro da Ether?

Por que o Founders Fund, de Peter Thiel, abandonou sua aposta milionária no tesouro da Ether?

Founders Fund saiu após pressão crescente sobre tesouraria em Ether ETHZilla sofreu com volatilidade e vendas forçadas de ativos Modelo alavancado mostrou risco
Compartilhar
bitnoticias2026/03/05 03:00