Base Lianchuang: A taxa de listagem de uma certa CEX é tão alta quanto 9% do suprimento total de tokens, apelando por listagens on-chain sem permissão

PANews relatou em 13 de outubro que o cofundador da Base, Jesse Pollak, publicou na plataforma X: "Descobri que uma exchange centralizada (CEX) está a cobrar aos projetos que se candidatam à listagem uma taxa de 9% sobre o fornecimento dos seus tokens, e muitas outras exchanges estão a cobrar taxas de vários pontos percentuais. Esta prática é extremamente prejudicial e formou um monopólio na indústria. Devemos quebrar esta situação o mais rapidamente possível e promover um mecanismo de listagem de moedas on-chain sem permissão." PANews relatou em 13 de outubro que o cofundador da Base, Jesse Pollak, publicou na plataforma X: "Descobri que uma exchange centralizada (CEX) está a cobrar aos projetos que se candidatam à listagem uma taxa de 9% sobre o fornecimento dos seus tokens, e muitas outras exchanges estão a cobrar taxas de vários pontos percentuais. Esta prática é extremamente prejudicial e formou um monopólio na indústria. Devemos quebrar esta situação o mais rapidamente possível e promover um mecanismo de listagem de moedas on-chain sem permissão."