A publicação ÚLTIMA HORA: Vice-presidente dos EUA JD Vance Fez Declarações Positivas Sobre Tarifas à China apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Vice-presidente dos EUA JD Vance ofereceu mensagens destinadas a aliviar as tensões que aumentaram na sexta-feira após o anúncio do Presidente Donald Trump de aumentar as tarifas contra a China para 100%. Vance fez a seguinte declaração no seu comunicado de imprensa: "Apreciamos a amizade entre o Presidente Trump e o Presidente Xi." "O Presidente Trump espera que os EUA não tenham de usar 'poder coercivo' contra a China." "O Presidente Trump está disposto a participar em negociações razoáveis com a China." Estas declarações seguiram-se aos severos avisos de Pequim a Washington, com o Ministério do Comércio da China a acusar Washington de aumentar as tensões depois da administração Trump ter anunciado planos para impor tarifas de 100% sobre importações chinesas e controlos de exportação em alguns softwares críticos a partir de 1 de novembro. "Ameaçar com tarifas elevadas não é a forma correta de construir relações saudáveis com a China", disse um porta-voz do ministério numa declaração divulgada pela agência de notícias estatal Xinhua. "A posição da China sobre a guerra comercial é clara: Não queremos guerra, mas não temos medo dela." O porta-voz também sinalizou possíveis retaliações, dizendo: "Se os Estados Unidos persistirem no caminho errado, a China tomará ações decisivas para proteger os seus direitos legítimos." Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/breaking-us-vice-president-jd-vance-made-positive-statements-about-china-tariffs/