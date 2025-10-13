Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
ÚLTIMA HORA: Vice-presidente dos EUA JD Vance fez declarações positivas sobre tarifas à China

2025/10/13 00:03
Leu 2 min
O Vice-Presidente dos EUA, JD Vance, ofereceu mensagens destinadas a aliviar as tensões que aumentaram na sexta-feira após o anúncio do Presidente Donald Trump de aumentar as tarifas contra a China para 100%.

Vance fez a seguinte declaração em seu comunicado à imprensa:

  • "Apreciamos a amizade entre o Presidente Trump e o Presidente Xi."
  • "O Presidente Trump espera que os EUA não tenham que usar 'poder coercitivo' contra a China."
  • "O Presidente Trump está disposto a participar em negociações razoáveis com a China."

Estas declarações seguiram-se aos severos avisos de Pequim a Washington, com o Ministério do Comércio da China acusando Washington de aumentar as tensões após a administração Trump anunciar planos para impor tarifas de 100% sobre importações chinesas e controles de exportação em alguns softwares críticos a partir de 1 de novembro.

"Ameaçar com altas tarifas não é a maneira correta de construir relações saudáveis com a China", disse um porta-voz do ministério em uma declaração divulgada pela agência de notícias estatal Xinhua. "A posição da China sobre a guerra comercial é clara: Não queremos guerra, mas não temos medo dela."

O porta-voz também sinalizou possível retaliação, dizendo: "Se os Estados Unidos persistirem no caminho errado, a China tomará ações decisivas para proteger seus direitos legítimos."

