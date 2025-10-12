Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

PANews informou em 12 de outubro que os dados da Coinglass mostraram que, nas últimas 24 horas, o mercado de criptomoedas registou 683 milhões de dólares em contratos liquidados em toda a rede, incluindo 320 milhões de dólares em posições long e 363 milhões de dólares em posições short. O valor total de liquidação para BTC foi de 117 milhões de dólares, e para ETH, 241 milhões de dólares.
