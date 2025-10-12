Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
PANews informou em 12 de outubro que os dados da Coinglass mostraram que, nas últimas 24 horas, o mercado de criptomoedas registou $683 milhões em contratos liquidados em toda a rede, incluindo $320 milhões em posições long e $363 milhões em posições short. O valor total de liquidação para BTC foi de $117 milhões, e para ETH, $241 milhões.

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

Autor: PANews
Fonte: PANews
2025/10/12 23:30
