Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

A PANews relatou em 12 de outubro que a Four.Meme anunciou recentemente na plataforma X que sofreu um ataque de contaminação on-chain. Para garantir a estabilidade da plataforma e manter um ecossistema saudável, todas as novas emissões de token exigirão um depósito de 0,01 BNB, com efeito imediato. Esta medida aplica-se tanto ao modo Meme Rush como aos modos regulares, abrangendo todos os tipos de token. O montante de depósito pode ser ajustado com base nas condições on-chain. Todos os depósitos de token identificados como atividade maliciosa por revisão manual serão confiscados e utilizados para apoiar e recompensar os desenvolvedores da comunidade.
