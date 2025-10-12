Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
PANews relatou em 12 de outubro que, de acordo com a monitorização da analista on-chain Aunt Ai, à medida que o ETH ultrapassou os $3.950, as baleias que estavam 25 vezes long em ETH esta manhã obtiveram um lucro flutuante de $4,335 milhões em apenas 13 horas.

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Autor: PANews
Fonte: PANews
2025/10/12 22:57
Ethereum
A PANews relatou em 12 de outubro que, de acordo com a monitorização do analista on-chain Aunt Ai, quando o ETH ultrapassou os $3.950, as baleias que estavam 25 vezes long em ETH esta manhã obtiveram um lucro flutuante de $4,335 milhões em apenas 13 horas.

