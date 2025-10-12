A China defendeu as suas novas restrições de exportação de terras raras como "ações defensivas legítimas", depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter ameaçado duplicar as tarifas sobre produtos chineses para 100% e cancelar a sua reunião há muito planeada com Xi Jinping, a primeira em seis anos.

A decisão, naturalmente, reacendeu as tensões entre ambos os governos apenas semanas depois de terem afirmado ter chegado a um "consenso básico" durante as conversações em Madrid.

No domingo, o Ministério do Comércio de Pequim acusou os EUA de violar a trégua comercial ao introduzir novas restrições de exportação desde a reunião de setembro. O ministério afirmou: "Ameaças deliberadas de tarifas elevadas não são a forma correta de se relacionar com a China", insistindo que o país "não quer uma guerra comercial, mas não tem medo de uma".

Washington tinha recentemente expandido as suas regras de exportação de chips para bloquear o acesso de Pequim a semicondutores avançados e software. Trump respondeu declarando que o seu governo aplicaria tarifas de 100% e estenderia restrições a "qualquer software crítico".

Xi e Trump entram em conflito sobre restrições de terras raras

A última escalada ocorreu depois de a China ter revelado amplos controlos globais sobre produtos contendo mesmo vestígios de terras raras, materiais essenciais para inteligência artificial, veículos elétricos e fabricação de armas.

Trump respondeu ameaçando abandonar a próxima cimeira Ásia-Pacífico em Gyeongju, Coreia do Sul, onde ele e Xi deveriam encontrar-se ainda este mês. Ele disse que a política de terras raras de Pequim iria "manter o mundo cativo", um comentário que desencadeou uma queda de 2 biliões de dólares nos mercados de ações globais.

Pequim considerou a trégua selada em Genebra e reforçada em Londres no início deste ano como um acordo para interromper quaisquer novas restrições sobre remessas vitais. O governo de Xi agora considera esse entendimento quebrado.

Zhou Mi, um investigador sénior da Academia Chinesa de Comércio Internacional e Cooperação Económica, disse: "Não seremos intimidados por tais ações coercivas e unilaterais de política de poder. As nossas ações demonstraram claramente isto."

Ambos os lados parecem estar a deixar espaço para compromisso. As tarifas de Trump devem entrar em vigor a 1 de novembro, pouco antes das novas restrições da China começarem na semana seguinte, coincidindo com a expiração do seu último acordo temporário que limitava as tarifas a 145%.

Pequim expande restrições e visa taxas de transporte marítimo

Dentro de horas após o aperto dos controlos de exportação, a China anunciou que começaria a cobrar taxas aos navios americanos que atracassem em portos chineses a partir de 14 de outubro, espelhando uma nova taxa americana sobre navios chineses que entram em portos dos EUA que entra em vigor no mesmo dia.

O Ministério do Comércio chamou a medida de "ações defensivas passivas necessárias", acusando Washington de "minar seriamente a atmosfera das conversações económicas e comerciais". O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais relatou que os EUA representam apenas 0,1% da construção naval global em comparação com a participação de 53,3% da China.

Funcionários comerciais de ambos os lados reuniram-se várias vezes este ano (em Genebra, Londres e Estocolmo) para elaborar uma estrutura comercial. As discussões mais recentes em Madrid em setembro produziram um acordo provisório sobre o desinvestimento do TikTok de propriedade chinesa, antes do prazo dos EUA para vender a sua unidade americana ou fechá-la.

Em 19 de setembro, Trump e Xi falaram por telefone para finalizar os próximos passos, concordando em se encontrar na cimeira Ásia-Pacífico. No entanto, depois de a China apertar as suas restrições de exportação, Trump ameaçou publicamente cancelar a reunião.

Analistas da Hutong Research disseram: "O medo de Washington em relação à China é estratégico, não económico. Uma interrupção nos fluxos de terras raras ameaça a capacidade de produção de defesa, um pilar central da projeção de poder global dos EUA e, por extensão, da estabilidade do dólar."

A China representa cerca de 70% do fornecimento global e tem usado repetidamente os minerais criticamente necessários como moeda de troca nas discussões comerciais.

