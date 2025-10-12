Ethereum Poderia Fazer uma Recuperação Agressiva, enquanto Maxi Doge Sobe

Notícias Cripto

Apesar da semana difícil que cortou mais de 16% do valor do Ethereum, previsões recentes sugerem uma recuperação agressiva em breve, impulsionada principalmente por padrões históricos e crescente suporte institucional.

Mas talvez o indicador mais claro de que a queda recente foi apenas um pequeno revés foi a rapidez com que o $ETH começou a recuperar o terreno perdido. A queda mais profunda foi ontem, quando o Ethereum caiu para apenas $3.504 por um momento.

Agora está de volta acima da linha flutuante de $3.800 com um impulso de 0,84% nas últimas 24 horas.

Esta rápida recuperação está alinhada com seu padrão histórico definido pela linha de tendência ascendente do ativo, que se tornou notável em agosto deste ano. Como o gráfico mostra, o $ETH recuperou-se da linha de suporte de $3.400-$3.800 outras três vezes este ano.

Mais importante ainda, cada fase de recuperação resultou num pico acentuado, o que poderia sugerir uma forte recuperação a caminho; uma com potencial de Máxima Histórica (ATH).

Quando isso acontecer, também poderemos ver projetos como o Maxi Doge ($MAXI) ganharem muita atenção à medida que a pré-venda de $3,5M vê uma maior participação dos investidores.

'A Queda Cripto Está Enganando a Maioria das Pessoas' Diz Analista Enquanto Prevê um Enorme Bull (touro) de $ETH à Frente

As condições de mercado podem preparar o Ethereum para um enorme impulso altista em breve.

Isto é o que o analista cripto Dan Gambardello acredita ao olhar para o gráfico do modelo de risco do Ethereum.

De acordo com Gambardello, o Ethereum está destinado a subir mais do que sua recente Máxima Histórica (ATH) e ele baseia seu argumento principalmente na crescente participação institucional.

—Dan Gambardello, post no X

A avaliação de Gambardello aponta para o acúmulo desenfreado de Ethereum entre os principais investidores públicos, com a BitMine Immersion liderando confortavelmente a lista graças ao seu tesouro de 2,8M de Ethereum.

Além disso, o desempenho recente do Ethereum espelha o de agosto-setembro de 2020, que também incluiu consolidação após a queda acentuada. Se o $ETH mantiver o mesmo comportamento, uma corrida altista sustentada é a aposta mais segura nas próximas semanas ou meses.

Depois temos emissores como Bitwise e 21Shares, que registraram staking de Ethereum e Solana na SEC. Uma decisão favorável poderia transformar como os ETFs de criptomoedas geram rendimento.

Estes fatores podem ser os catalisadores que o Ethereum precisa para alcançar uma Máxima Histórica (ATH) ainda mais impressionante neste Q4. Quão grande será a ATH? Tom Lee da Fundstrat concorda com a meta de $5.500 ou mais se as condições de mercado se alinharem.

Com o Ethereum pronto para um Q4 explosivo, olhamos para o Maxi Doge como uma fonte alternativa de lucro enquanto a pré-venda de $3,5M vê uma participação desenfreada dos investidores.

Como o Maxi Doge Leva o Trading de Criptomoedas de Volta às Suas Raízes

Lembra-se daqueles dias em que o trading de criptomoedas era pura caça ao lucro carregada de emoção, comparado ao farejamento de gráficos de hoje e à maximização de cada movimento? O Maxi Doge ($MAXI) lembra e sua filosofia de dor total, ganho total pretende lembrar a todos disso.

O ecossistema Maxi prospera com a perspectiva imprudente e desenfreada sobre o trading, impulsionada por posições alavancadas em 1000x, sem plano de saída, e a todo vapor.

A filosofia do projeto é clara: aposentar-se aos 22. Não há plano B, avaliações de segurança ou restrições; é toda energia Maxi proveniente de latas de Maxitren9000 e pacotes de Red Bull.

O fato de que a pré-venda arrecadou mais de $3,5M baseado no poder bruto do meme e no hype da comunidade é um testemunho do apelo do Maxi Doge aos investidores.

Leia como você pode comprar $MAXI aqui mesmo e obter sua pilha enquanto a moeda ainda está barata.

Alex é um jornalista financeiro experiente e entusiasta de criptomoedas. Com mais de 8 anos de experiência cobrindo as indústrias de cripto, blockchain e fintech, ele é bem versado no complexo e sempre em evolução mundo dos ativos digitais.

