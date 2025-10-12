Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
Quando o XRP era negociado a apenas $0,50, apenas alguns selecionados viram o seu potencial para subir acima de $3, impulsionado por fluxos institucionais e otimismo renovado sobre ETFs. Agora, com novas narrativas formando-se em torno de Layer-1, Layer-2 e híbridos de meme coins e tokens de utilidade, esses mesmos investidores perspicazes estão identificando três tokens de destaque que ecoam a configuração inicial do XRP: Little Pepe (LILPEPE), Sui [...] O post 3 Criptos favorecidas por Smart Money que viram a oportunidade no XRP a $0,50 apareceu primeiro no Blockonomi.Quando o XRP era negociado a apenas $0,50, apenas alguns selecionados viram o seu potencial para subir acima de $3, impulsionado por fluxos institucionais e otimismo renovado sobre ETFs. Agora, com novas narrativas formando-se em torno de Layer-1, Layer-2 e híbridos de meme coins e tokens de utilidade, esses mesmos investidores perspicazes estão identificando três tokens de destaque que ecoam a configuração inicial do XRP: Little Pepe (LILPEPE), Sui [...] O post 3 Criptos favorecidas por Smart Money que viram a oportunidade no XRP a $0,50 apareceu primeiro no Blockonomi.

3 Criptomoedas favorecidas por investidores inteligentes que viram a oportunidade no XRP a $0,50

Autor: Blockonomi
Fonte: Blockonomi
2025/10/12 23:22
Leu 5 min
Smart Blockchain
SMART$0.00434+3.23%
XRP
XRP$1.4609+7.59%
Solayer
LAYER$0.08826+2.71%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

Quando o XRP era negociado a apenas $0,50, apenas alguns selecionados viram o seu potencial para subir acima de $3, impulsionado por fluxos institucionais e otimismo renovado sobre ETFs. Agora, com novas narrativas formando-se em torno de Layer-1, Layer-2 e híbridos de meme-utilidade, esses mesmos investidores perspicazes estão identificando três tokens de destaque que ecoam a configuração inicial do XRP: Little Pepe (LILPEPE), Sui (SUI) e Aptos (APT). Estes projetos combinam momentum da comunidade, inovação tecnológica real e uma forte estrutura de mercado, uma mistura que frequentemente precede grandes tendências de alta. Aqui está o motivo pelo qual estes três poderiam definir a próxima fase de crescimento cripto em 2025.

Little Pepe (LILPEPE): O Híbrido Meme-Layer 2 com Utilidade Real

Little Pepe (LILPEPE) parece ser uma típica meme coin, caracterizada por branding humorístico, engajamento da comunidade e apelo viral.  Escondida sob a superfície está uma cadeia Layer 2 Ethereum para tokens meme.  É uma infraestrutura para a próxima onda de memes, não apenas mais um meme especulativo. A arquitetura resistente a bots-sniper do LILPEPE garante lançamentos justos de tokens, enquanto zero taxas de compra/venda e taxas ultra-baixas tornam a negociação perfeita. Seus contratos inteligentes auditados pela CertiK e cronograma rigoroso de aquisição, um cliff de três meses e desbloqueio mensal de 5%, evitam armadilhas comuns que afetaram meme coins anteriores, como PEPE e BONK. Ainda mais impressionante é o Meme Launchpad, uma plataforma que permite que novos tokens meme sejam lançados no Layer-2 do LILPEPE em um ambiente seguro e equitativo. Cada projeto lançado através dele aumenta a demanda e utilidade para o token LILPEPE, o que significa que os investidores não estão apostando em um meme, mas em todo um ecossistema de memes. Sua pré-venda, atualmente na Etapa 13, arrecadou mais de $26,7 milhões com um preço de listagem de $0,003, oferecendo uma valorização embutida de 36% para os participantes tardios. Além disso, o Sorteio de $777.000 e o Mega Sorteio de 15 ETH atraíram milhares de participantes, um testemunho do rápido crescimento da tração de varejo. Investidores inteligentes veem o LILPEPE como mais do que uma meme coin; é um Layer-2 de meme orientado por utilidade, um modelo que poderia espelhar o sucesso inicial do SHIB, mas com infraestrutura real por trás. Se capturar mesmo uma fração do pico de capitalização de mercado de $40B do SHIB, os compradores da pré-venda poderiam ver ganhos de 100x ou mais.

Sui (SUI): Momentum de Layer-1 e uma Configuração de Ruptura

A Rede Sui está de volta aos holofotes após um aumento de 15% nas últimas duas semanas. Os preços estão se aproximando do nível de resistência de $3,80, um ponto de convergência importante em um padrão de triângulo de aperto. A estrutura técnica pode sugerir uma ruptura. Especialistas do TradingView acreditam que um fechamento forte acima de $3,80, acompanhado por volume convincente, pode desencadear um rali para $5,00, apoiado por previsões de padrão de bandeira. Futuros Long dominam o Delta de Volume Cumulativo de 90 dias da CryptoQuant, indicando que investidores institucionais e traders alavancados estão otimistas.   O mercado spot é cauteloso, mas acumulando próximo aos níveis atuais, uma divergência favorável. Escalabilidade e facilidade para desenvolvedores tornam o SUI um Layer 1 popular para aplicações descentralizadas de alto desempenho.   A velocidade, custo-benefício e ferramentas para desenvolvedores do SUI atraem investidores que descobriram a configuração assimétrica do XRP cedo, à medida que o congestionamento do Ethereum cresce.

Aptos (APT): O Azarão Visando a Dominância de Stablecoin

Enquanto o SUI compete pela dominância de Layer-1, o Aptos (APT) está silenciosamente construindo infraestrutura de stablecoin, um dos negócios de crescimento mais rápido no setor de criptomoedas. Aptos e a World Liberty Financial ligada a Trump hospedarão a stablecoin USD1 em 6 de outubro com pools de liquidez e incentivos da Echelon, Thala e Hyperion.   Isso dá ao Aptos TVL e utilidade de rede imediatamente. O CEO da Aptos, Avery Ching, disse que o blockchain é "muito mais rápido do que qualquer outra rede", com transações de menos de meio segundo custando "menos de um centésimo de centavo".   Aptos está ameaçando a dominância de stablecoin da Tron com cerca de $1,3 bilhões em USDT. Ching também apresentou Shelby, um sistema de armazenamento descentralizado co-desenvolvido com a Jump Crypto, e Decibel, uma exchange descentralizada de alto desempenho para negociação de stablecoin e perpétuas (lançamento da mainnet programado para este ano).   A tokenização e finanças do mundo real da Aptos dependem disso.

Considerações Finais

Assim como os primeiros investidores do XRP reconheceram o potencial quando outros o negligenciaram, os observadores perspicazes do mercado de hoje estão se voltando para Little Pepe, Sui e Aptos. Estes tokens combinam inovação, escalabilidade e timing de mercado, um trio raro no ciclo atual. Entre eles, Little Pepe (LILPEPE) se destaca por oferecer tanto viralidade impulsionada por memes quanto utilidade de Layer-2, posicionando-o para liderar uma nova fronteira onde memes encontram infraestrutura. Para aqueles que perderam o XRP a $0,50, esta pode ser a segunda chance, antes que a próxima grande onda cripto chegue.

Para mais informações sobre Little Pepe (LILPEPE) visite os links abaixo:

Website: https://littlepepe.com

Whitepaper: https://littlepepe.com/whitepaper.pdf

Telegram: https://t.me/littlepepetoken

Twitter/X: https://x.com/littlepepetoken

O post 3 Criptos Favorecidas por Investidores Inteligentes Que Viram a Oportunidade no XRP a $0,50 apareceu primeiro no Blockonomi.

Oportunidade de mercado
Logo de Smart Blockchain
Cotação Smart Blockchain (SMART)
$0.00434
$0.00434$0.00434
+0.64%
USD
Gráfico de preço em tempo real de Smart Blockchain (SMART)
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

RD Saúde (RADL3) sobe mais de 4% após balanço do 4T25; veja análise

RD Saúde (RADL3) sobe mais de 4% após balanço do 4T25; veja análise

As ações da RD Saúde (RADL3) estão operando em forte alta na tarde desta quarta-feira (4), após a divulgação do balanço de resultados do quarto trimestre de 202
Compartilhar
Suno2026/03/05 01:55
Negociações entre Cosan e Shell para salvar Raízen chegam a um impasse

Negociações entre Cosan e Shell para salvar Raízen chegam a um impasse

As negociações para a capitalização da Raizen, joint venture entre Cosan e Shell que tem uma dívida bruta de R$ 73 bilhões bilhões, chegaram a um impasse que p
Compartilhar
Neofeed2026/03/05 01:53
HGBS11 vende 18,375% do I Fashion Outlet por R$ 63,4 mi

HGBS11 vende 18,375% do I Fashion Outlet por R$ 63,4 mi

O HGBS11 anunciou a celebração de um Memorando de Entendimentos para alienar integralmente sua participação remanescente no I Fashion Outlet Novo Hamburgo. O ne
Compartilhar
Suno2026/03/05 01:55