Por que a queda nas altcoins foi tão significativa? Um especialista explica

O mercado de criptomoedas experimentou uma das maiores perdas diárias dos últimos anos com uma queda acentuada na sexta-feira à noite.

A perda em valor atingiu bilhões de dólares. Especialistas dizem que após este colapso, sinais de uma estabilização gradual estão surgindo nos mercados.

A queda ocorreu logo após o governo dos EUA anunciar novas tarifas sobre produtos tecnológicos importados da China. Este desenvolvimento causou pânico entre os investidores e desencadeou uma reação em cadeia de vendas nos mercados.

"Os investidores foram forçados a fechar suas posições, fazendo com que os preços entrassem em queda livre", disse Joshua Duckett, diretor de uma empresa de análise forense de criptomoedas, em um comunicado.

Duckett afirmou que a negociação alavancada amplifica as perdas, dizendo: "As perdas em negociação alavancada no setor cripto estão na casa dos bilhões de dólares. Algumas pessoas perderam centenas de dólares, algumas milhares, algumas milhões."

O Bitcoin, a maior criptomoeda, caiu abaixo de $102.000 durante o crash, enquanto Ethereum e outras altcoins importantes também perderam mais de 20% em apenas algumas horas. Os investidores, particularmente aqueles com alta alavancagem, não conseguiram manter suas posições diante da queda repentina e foram liquidados.

"O mercado cripto reagiu mais fortemente do que o mercado de ações porque está aberto 7x24", disse Duckett. "Muitas criptomoedas perderam valor nas últimas 24 horas. Isso foi impulsionado tanto pelas notícias quanto pela psicologia do investidor."

Enfatizando o impacto da negociação alavancada no mercado, Duckett disse: "Em criptomoeda, os investidores podem emprestar até cem vezes seus ativos. Quando essas posições são liquidadas, grandes movimentos de preço são inevitáveis, mas desta vez a direção foi para baixo."

Duckett afirmou que a forte onda de venda de pânico desencadeou liquidações em cadeia, acrescentando: "Esta situação criou uma espiral de liquidação."

No entanto, a perspectiva não é totalmente sombria. De acordo com Duckett, sinais de recuperação estão começando a aparecer no mercado: "O mercado está atualmente em um estado de equilíbrio. Como as coisas se desenrolarão amanhã dependerá de novos desenvolvimentos."

O especialista ofereceu este aviso final aos investidores: "A regra número um é nunca investir mais do que você pode se dar ao luxo de perder. Além disso, pesquisar no que você está investindo é crucial."

*Isto não é aconselhamento de investimento.

