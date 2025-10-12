Comprar ouro é esconder conhecimento precioso numa lata de café

Comprar ouro não é muito diferente de esconder dinheiro na proverbial lata de café. Sim, o aumento do ouro sinaliza um pouco ou muito declínio económico.

A trajetória ascendente do metal amarelo em dólares traz à mente uma reunião semanal de antigamente no Caltech. Os professores não falavam sobre as experiências que funcionavam, mas deleitavam-se com as que não funcionavam. Que falhavam. Como o professor do Caltech Carver Mead disse a George Gilder sobre essas reuniões de mentes avançadas, se todas as suas experiências funcionarem como esperado ou desejado, "você não aprendeu nada". Sim, é como comprar ouro.

É já riqueza. É por isso que é tão atraente durante tempos de incerteza sobre o mundo, ou as moedas do mundo. O ouro é tão constante como riqueza que não sobe nem desce tanto quanto as moedas nas quais é cotado estão a subir e descer, apenas para a constante dourada refletir esta verdade.

O ouro é um espelho bonito, e também crucial. Não nos está a dizer sobre si mesmo, já que o ouro já é ouro, mas está a denunciar o Presidente Trump e o secretário do Tesouro Scott Bessent. Seja porque Trump claramente quer um dólar fraco (ele sempre quis), porque Bessent como porta-voz do dólar está a praticar o que o falecido George Melloan descreveu como "uma ausência de política" na forma de "negligência benigna" sobre o dólar, ou ambos, o dólar está em declínio. Essa é a mensagem do ouro, que mais uma vez só sobe ou desce na medida em que o dólar no qual é cotado está a subir ou descer. Com uma onça de ouro em máximas históricas de $4.000, essa é a forma do metal dizer que o dólar está em mínimas históricas.

Mais uma coisa sobre a mensagem do ouro. O que quer que os leitores façam, seriam muito sábios em não "ajustar" o preço do ouro pela inflação. O ouro é mais uma vez uma constante. É por isso que os mercados globais o encontraram há muito, muito tempo como o definidor de dinheiro por excelência. O que não se move é a melhor maneira de definir dinheiro precisamente porque o único propósito do dinheiro é uma medida destinada a facilitar a troca de riqueza real: pense em bens, serviços, trabalho. Nesse ponto, o ato de ajustar o preço do ouro pela inflação é o equivalente a ajustar o pé de 1975 para o pé de 2025. Desculpe, mas não há como ajustar constantes.

Tudo isso nos permite contemplar o triste significado do declínio substancial do dólar refletido no ouro. Está a gritar crise não no futuro, mas no invisível do presente. Seriamente, como contemplar o que não é conhecido, o que não está a ser experimentado, e o progresso que não está a acontecer porque a confiança no dólar está a diminuir de tal forma que a cobertura do declínio do dólar através de compras de ouro está a aumentar?

Para responder à pergunta, só precisamos de voltar a Carver Mead. O progresso nasce da informação, e a informação nasce da experimentação implacável, frequentemente cara, que por frequentemente nos dizer que nossas suposições estavam erradas, nos coloca no caminho para descobertas de informação criadoras de riqueza.

O crucial sobre isto é que o ouro não é tal descoberta. Quando compramos ouro é o mesmo que não fazer nada. O ouro como uma medida constante de riqueza é mais uma vez já um conhecido, o que significa que mais dólares a fluir para o ouro são precisamente menos dólares a serem combinados com pessoas com a intenção de criar um futuro melhor e mais rico através da descoberta.

Então não, o ouro não é um investimento. Como pode o que é um refúgio seguro destinado a proteger a riqueza existente ser um investimento? Na verdade, é apenas riqueza inativa, como se colocada numa lata de café.