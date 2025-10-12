BlockchainFX vs Maxi Doge: Qual pré-venda é a próxima grande criptomoeda para comprar agora?

No meio de uma das temporadas de pré-venda mais competitivas do cripto, dois nomes roubaram os holofotes – BlockchainFX ($BFX) e Maxi Doge ($MAXI). Ambos estão atraindo milhares de investidores, mas apenas um parece ter a fórmula que poderia definir a próxima grande tendência cripto em 2025. Enquanto o Maxi Doge se apoia no seu impulso baseado em memes No meio de uma das temporadas de pré-venda mais competitivas do cripto, dois nomes roubaram os holofotes – BlockchainFX ($BFX) e Maxi Doge ($MAXI). Ambos estão atraindo milhares de investidores, mas apenas um parece ter a fórmula que poderia definir a próxima grande tendência cripto em 2025. Enquanto o Maxi Doge se apoia no seu impulso baseado em memes