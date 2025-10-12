Pepe Coin (PEPE) sofre grande venda massiva, preço cai abaixo do nível de $0,0066

Pepe Coin caiu 2,3% para $0,056735, com uma capitalização de mercado de $2,86 mil milhões e volume de negociação de $790,84 milhões.

Cripto TXG registou queda do PEPE contra $0,0087, fechando em torno de $0,00666, e deve permanecer acima de $0,0057.

Um investidor whale gastou $4,97 milhões adquirindo 600,88 mil milhões de tokens PEPE, sinalizando potencial acumulação em meio à incerteza do mercado.

Pepe Coin (PEPE) está enfrentando renovada pressão do mercado à medida que a atividade de whales se intensifica e os níveis de preço enfraquecem. PEPE está a ser negociado perto de $0,056 com uma capitalização de mercado de $2,86 mil milhões. Analistas alertam que uma quebra dos níveis de suporte principais pode prolongar a correção atual do token.

Pepe enfrentou um leve revés hoje, caindo 2,3% para $0,056735 apesar da forte atividade do mercado. A capitalização de mercado do token está em $2,86 mil milhões, indicando suporte estável dos investidores. De particular interesse é que o volume de negociação de 24 horas aumentou 59,76% para $790,84 milhões, significando aumento nas flutuações de preço de curto prazo.

Source: CoinMarketCap Source: CoinMarketCap

Preço do Pepe Coin Desmorona com Quebra de Suporte Chave

Numa publicação recente da Cripto TXG, Pepe sofreu uma queda dramática após perder seu suporte chave em $0,0087, caindo para $0,002805 em meio ao declínio maior no mercado cripto. O token fechou em torno de $0,00666, e analistas têm enfatizado a importância de manter-se acima de $0,0057.

Source: X Source: X

Segundo a Cripto TXG, o movimento de preço do Pepe pode precisar de alguns dias para se estabilizar antes que qualquer tendência definitiva seja perceptível. Parece que os investidores ainda estão céticos e monitorando de perto os próximos passos, aguardando por uma fase de consolidação ou recuperação num futuro próximo.

Leia também | À Procura da Melhor Criptomoeda Para Comprar Agora? Pepeto Supera Shiba Inu na Alta em 2025

Vendas de Whales Desencadeiam Fraqueza no Preço do PEPE

Entre os compradores notáveis, a Onchain Lens identificou um grande investidor que gastou $4,97 milhões para comprar 600,88 mil milhões de tokens PEPE. Convenientemente, esta carteira ainda possui cerca de $1 milhão, indicando que o investidor possivelmente está programando outra acumulação a qualquer momento.

No entanto, apesar desta compra massiva, a Mudança de Saldo geral do Pepe mostrou um valor negativo de $2,42 milhões, significando que os whales venderam mais do que compraram. Isto é tipicamente percebido como um sinal baixista, indicando que a confiança entre os investidores institucionais está desvanecendo.

No passado, sempre que os investidores começaram a liquidar suas participações, isto foi seguido por maior depreciação devido ao aumento da pressão resultante das vendas. Os próximos dias poderão determinar se o PEPE encontra suporte sólido ou estende seu movimento descendente atual.

Leia também | Cosmos (ATOM) Cai 18%: Analistas Preveem Rally Explosivo em Direção a $10,50