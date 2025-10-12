Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
Os traders de cripto estão cada vez mais a recorrer ao ouro tokenizado para preservar valor sem sair da blockchain. Eis como funciona realmente a compra de ouro com cripto.Os traders de cripto estão cada vez mais a recorrer ao ouro tokenizado para preservar valor sem sair da blockchain. Eis como funciona realmente a compra de ouro com cripto.

Como os traders de cripto podem comprar ouro usando as suas criptomoedas

Autor: Crypto Ticker
Fonte: Crypto Ticker
2025/10/12 22:08
Leu 4 min
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

O Ouro Encontra a Blockchain

Em tempos de alta volatilidade de preços, muitos traders de criptomoedas procuram armazenamentos de valor mais seguros. O ouro — historicamente conhecido como uma proteção confiável — está agora entrando no espaço cripto através de representações tokenizadas que permitem a propriedade digital de ouro físico real.

Isso significa que, em vez de vender criptomoedas por moeda fiduciária para comprar ouro, os traders agora podem permanecer inteiramente on-chain e manter ativos fixados a reservas reais de ouro.

O Que É Ouro Tokenizado?

Ouro tokenizado refere-se a tokens digitais na blockchain que são lastreados por ouro físico armazenado em cofres seguros.
Cada token tipicamente representa uma fração de uma barra de ouro (frequentemente uma onça troy) e pode ser negociado, transferido ou armazenado como qualquer criptomoeda.

Dois exemplos bem conhecidos são PAX Gold (PAXG) e Tether Gold (XAUT), ambos os quais dão aos detentores exposição direta aos movimentos de preço do ouro enquanto permanecem dentro do ecossistema cripto. No entanto, eles fazem parte de uma categoria mais ampla — ativos digitais lastreados em ouro — oferecidos por vários emissores em todo o mundo.

Por Que os Traders Compram Ouro Com Criptomoeda

1. Diversificação
Os mercados cripto podem oscilar bruscamente. Manter um ativo lastreado em ouro proporciona exposição a uma commodity tradicionalmente estável que se comporta de forma diferente do Bitcoin ou altcoins.

2. Proteção Contra Inflação
O ouro tem sido visto há muito tempo como uma defesa contra a inflação e desvalorização da moeda. As versões tokenizadas oferecem o mesmo benefício enquanto mantêm a eficiência da blockchain.

3. Liquidez e Acessibilidade
Os mercados tradicionais de ouro fecham nos fins de semana e dependem de intermediários. O ouro tokenizado é negociado 7x24, globalmente, e pode ser comprado em quantidades fracionárias.

4. Permanecendo no Ecossistema Cripto
Em vez de sacar para fiat — o que pode envolver impostos, atrasos ou limites bancários — os traders podem converter parte de seu portfólio cripto em ouro on-chain diretamente através de corretoras ou plataformas DeFi.

Como Comprar Ouro Usando Criptomoeda

1. Encontre um Emissor Confiável de Ouro Tokenizado
Procure por projetos ou corretoras que ofereçam tokens lastreados em ouro com reservas auditadas e detalhes transparentes de armazenamento. Exemplos incluem emissores que publicam números de série de barras, localizações de cofres ou atestados regulares.

2. Escolha uma Plataforma ou Corretora
O ouro tokenizado é frequentemente listado em grandes corretoras centralizadas e descentralizadas. Certifique-se de que a plataforma suporta sua rede preferida (Blockchain Ethereum, TRON, etc.) e fornece liquidez adequada.

3. Troque ou Negocie Usando Cripto
Você pode comprar tokens lastreados em ouro usando stablecoins (como USDT ou USDC) ou trocar diretamente de criptomoedas como $BTC ou $ETH.

4. Armazene com Segurança
Como esses tokens são baseados em blockchain, eles podem ser armazenados em carteiras digitais como MetaMask, Trust Wallet, ou carteiras de hardware para segurança a longo prazo.

5. Verifique a Prova de ativos de Ouro
Emissores de boa reputação geralmente oferecem ferramentas de verificação para confirmar a existência do ouro físico que lastreia seus tokens. Sempre verifique antes de comprometer grandes quantias.

Por que comprar Ouro Tokenizado com Criptomoedas?

Benefícios:

  • Negociabilidade 24/7 e transferência instantânea
  • Sem necessidade de manuseio físico ou armazenamento
  • Acesso fracionário a ativos reais

Riscos:

  • Dependência da confiabilidade e auditorias do emissor
  • Incerteza regulatória em algumas jurisdições
  • Potenciais problemas de liquidez para tokens menores ou mais novos

O Panorama Maior: Uma Ponte Entre Valor Tradicional e Digital

O ouro tokenizado representa uma categoria crescente de ativos reais (RWAs) que estão chegando às blockchains. Oferece um meio-termo entre a volatilidade das criptomoedas e a estabilidade das commodities tradicionais.

Para os traders, não se trata apenas de comprar ouro — trata-se de integrar valor do mundo real em portfólios digitais de maneira contínua, global e transparente.

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

Strategy paga 11,5% ao mês e pode virar o “banco central” das stablecoins lastreadas em Bitcoin

Strategy paga 11,5% ao mês e pode virar o “banco central” das stablecoins lastreadas em Bitcoin

STRC paga dividendo mensal de 11,5% e busca manter preço próximo ao valor de face de US$ 100. Benchmark mantém recomendação de compra para MSTR e preço-alvo de
Compartilhar
bitnoticias2026/03/05 04:00
Suspender quebra de sigilo de lobista é afronta ao Congresso, diz Viana

Suspender quebra de sigilo de lobista é afronta ao Congresso, diz Viana

Presidente da CPMI do INSS critica suspensão da quebra de sigilo de Roberta Luchsinger, ligada a Lulinha, investigado pela Polícia Federal
Compartilhar
Poder3602026/03/05 04:20
Possivelmente a Notícia Mais Importante de Hoje: Bancos dos EUA em Revolta Após a Decisão da FED sobre Criptomoedas – Emitiram uma Declaração Dura

Possivelmente a Notícia Mais Importante de Hoje: Bancos dos EUA em Revolta Após a Decisão da FED sobre Criptomoedas – Emitiram uma Declaração Dura

As organizações bancárias nos EUA reagiram fortemente após a Reserva Federal aprovar o status de "conta master" da Kraken para a exchange de criptomoedas. Indústria
Compartilhar
Bitcoinsistemi2026/03/05 04:36