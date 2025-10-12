Tom Lee confirma que pico do VIX marca fundo do mercado após alta de 36% desde abril

TLDR

Aumento do VIX para 20.65 sinaliza estabilização do mercado após uma alta de 36% desde abril.

20.65 Tom Lee chama o recuo de mercado de uma redefinição saudável, não uma quebra ou crise.

A adoção de IA e blockchain continua a impulsionar o crescimento do mercado a longo prazo.

Os cortes nas taxas do Federal Reserve fornecem liquidez e suporte para o crescimento das ações.

Tom Lee, Presidente da Bitmine, confirmou que o recente aumento do VIX (Índice de Volatilidade) é um forte sinal de que o mercado pode ter atingido seu fundo após uma significativa alta de 36%. Apesar da correção do mercado, Lee acredita que o declínio atual é uma redefinição saudável, não uma quebra de longo prazo. Ele aponta para fatores como IA, adoção de blockchain e políticas do Federal Reserve como impulsionadores-chave que continuarão a apoiar o mercado a longo prazo.

Aumento do VIX: Um Sinal de Estabilidade do Mercado

Em 10 de outubro de 2025, o VIX disparou 25,68%, atingindo um nível de 20,65, seu maior aumento diário em mais de seis meses. Tom Lee observou que tais aumentos acentuados no VIX tipicamente se correlacionam com a estabilização do mercado. Ele afirmou: "Um pico do VIX como este geralmente marca um fundo de estágio", significando que períodos de alta volatilidade são frequentemente seguidos por recuperações do mercado, em vez de quedas prolongadas.

Lee apontou que o mercado de ações dos EUA havia experimentado uma alta de 36% desde abril de 2025, levando a uma correção natural. A recente queda nos principais índices, incluindo o S&P 500, Dow e NASDAQ, refletiu o comportamento típico de realização de lucros após um período de crescimento sustentado. No entanto, Lee enfatizou que, embora a leitura do VIX de 20,65 seja alta, não está nos níveis de crise vistos durante choques de mercado anteriores.

Limpeza Saudável do Mercado, Não Quebra

Lee referiu-se ao recente recuo de mercado como uma "limpeza saudável do mercado", afirmando que tais correções ajudam a eliminar o excesso de alavancagem e restaurar o equilíbrio. Ele explicou que essas redefinições de mercado são necessárias para a saúde do mercado a longo prazo, pois permitem o restabelecimento do momentum.

Ele observou ainda que esta correção estava há muito tempo atrasada, dado o rápido aumento nos preços das ações. "Isto não é uma quebra", afirmou Lee, "É apenas um recuo natural após fortes ganhos." Ele também apontou que não há nenhuma grande ruptura estrutural no mercado no momento, e os impulsionadores econômicos subjacentes permanecem intactos.

Impulsionadores do Mercado a Longo Prazo: IA e Blockchain

Apesar da volatilidade de curto prazo, Lee permanece confiante sobre as perspectivas de longo prazo para o mercado. Ele citou três fatores principais que continuarão a apoiar o crescimento do mercado: o boom na inovação de IA, o aumento da adoção de blockchain e as políticas de flexibilização do Federal Reserve.

Empresas impulsionadas por IA, como NVIDIA e Microsoft, têm liderado o desempenho do mercado de ações. Mesmo com os recentes declínios, espera-se que essas empresas continuem desempenhando um papel fundamental no impulsionamento do crescimento futuro. A adoção de tecnologias blockchain por Wall Street também é vista como um positivo a longo prazo para o mercado.

Além disso, a decisão do Federal Reserve de reduzir as taxas de juros no início de 2025 injetou mais liquidez na economia, apoiando ainda mais o crescimento nesses setores de alta tecnologia.

Analistas Apoiam a Visão de Lee sobre a Resiliência do Mercado

Analistas de mercado expressaram apoio à visão de Lee de que a volatilidade atual é provavelmente uma queda temporária, em vez de um sinal de problemas mais profundos no mercado. Estudos mostram que quando o VIX dispara 20% ou mais em um único dia, o S&P 500 tende a ver retornos positivos no mês seguinte. Os analistas também concordam que os impulsionadores centrais de IA e blockchain permanecem sólidos e provavelmente estabilizarão o mercado no futuro próximo.

À medida que o mercado digere as flutuações recentes, os investidores estão sendo aconselhados a considerar esses impulsionadores de longo prazo ao avaliar a resiliência do mercado. A perspectiva de Lee sugere que qualquer volatilidade atual do mercado pode oferecer uma oportunidade de compra para aqueles focados no crescimento futuro em IA e ativos digitais.

O post Tom Lee Confirma que o Pico do VIX Marca o Fundo do Mercado Após Alta de 36% Desde Abril apareceu primeiro no CoinCentral.