Defensor do ouro Peter Schiff alerta que Bitcoin pode afundar para 75 mil dólares, Ether para 1.500 dólares durante colapso cripto

Peter Schiff, defensor de longa data do ouro e cético em relação às criptomoedas, reacendeu o sentimento baixista em ativos digitais com uma nova previsão que prevê quedas acentuadas tanto para o Bitcoin quanto para o Ethereum.

O mercado cripto viu mais de 19 mil milhões de dólares em posições alavancadas liquidadas em 24 horas a partir de sexta-feira, 10 de outubro, marcando o maior evento de liquidação no mercado. O evento de capitulação foi supostamente desencadeado pela renovada guerra tarifária do Presidente Trump com a China.

Schiff, Economista-Chefe e Estrategista Global da Euro Pacific Capital, alertou que a recente queda do mercado poderia mergulhar ainda mais, levando o Bitcoin a valores tão baixos quanto 75.000 dólares e o Ethereum a cair para 1.500 dólares.

"A carnificina cripto continua", escreveu Schiff. "O Bitcoin está abaixo de 110.000 dólares, e o Ether está abaixo de 3.700 dólares. Se o Ether romper os 3.350 dólares, poderá cair para 1.500 dólares, quase 70% abaixo do seu recorde histórico. Se isso acontecer, o Bitcoin poderá afundar para cerca de 75 mil dólares, uma queda de 40% do seu pico, eliminando todos os ganhos em papel da $MSTR."

Schiff continua a atacar a Estratégia de Saylor

Grande parte do aviso de Schiff concentrou-se na empresa de Michael Saylor, Strategy, cujo balanço está fortemente exposto ao Bitcoin. A empresa detém mais de 640.031 BTC, avaliados em mais de 71 mil milhões de dólares no momento da escrita, tornando-a a maior detentora corporativa do ativo digital.

A estratégia de acumulação de Bitcoin de Saylor, financiada através de notas conversíveis e ofertas de capital próprio, tornou-o um dos evangelistas mais visíveis do "ouro digital". No entanto, também vinculou estreitamente a fortuna da empresa às oscilações de preço do Bitcoin.

Se a retórica de Schiff sobre a possibilidade do BTC rumar aos 75.000 dólares se concretizar, isso apagaria os "ganhos em papel" da Strategy, como ele previu, e reacenderia o debate sobre a sustentabilidade da sua abordagem alavancada.

Saylor, por sua parte, continuou a defender a política de acumulação da empresa. No final do mês passado, ele disse que o objetivo final da Strategy é acumular 1 trilião de dólares em Bitcoin, descartando seus críticos ao dizer que cada marco de preço traz novos céticos, mas a adoção continua a crescer.

Mais previsões baixistas para o Ethereum

O Ethereum, entretanto, também tem estado sob pressão, com Schiff afirmando que uma quebra abaixo dos 3.350 dólares poderia desencadear uma grande venda.

"Por pior que o Bitcoin pareça, o Ethereum parece ainda pior. Enquanto o Bitcoin está apenas cerca de 10% abaixo do seu recorde histórico, o Ether está 21% abaixo. Agora está sendo negociado perto de 3.900 dólares. Se romper o suporte em torno de 3.350 dólares, um movimento rápido para baixo até 1.500 dólares é um risco real. Saiam agora!", escreveu ele em uma publicação no X.

Nem todos os observadores concordam com a previsão sombria de Schiff. Alguns estrategistas de mercado argumentam que, mesmo que o Ethereum brevemente ultrapasse os 3.350 dólares, fortes fundamentos on-chain, incluindo o aumento da participação em staking e maior participação de investidores institucionais como a Bitmine, que usou a queda como uma oportunidade para adquirir mais ETH, poderiam limitar a pressão de baixa.

O veterano gestor de fundos de ouro, que passou anos prevendo o colapso do que ele chama de "a bolha do Bitcoin", tem sido um dos poucos ursos consistentes através de múltiplos ciclos de mercado. No entanto, vale a pena notar que muitas de suas previsões anteriores não se materializaram.

O alvo de 75.000 dólares para o Bitcoin de Schiff continua sendo uma visão minoritária, mas uma que reflete a crescente cautela em relação aos ativos digitais. Se essa realidade envolver uma quebra abaixo dos níveis-chave de suporte, as próximas semanas poderão testar a fé até dos crentes mais endurecidos do mercado.

Participantes do mercado como Tom Lee, cofundador da Fundstrat e presidente da BitMine, dizem que a queda atual é uma oportunidade de compra em vez de um prenúncio de uma crise de mercado prolongada.

Source: https://www.cryptopolitan.com/peter-schiff-on-saylor-strategy-btc-eth/