CEO da CEA Industries: Os fundamentos do BNB ultrapassaram limites, e o novo recorde histórico destaca as suas características "blue-chip"

PANews relatou em 12 de outubro que, de acordo com a cointelegraph, David Namdar, CEO da CEA Industries, a maior empresa de tesouraria comunitária de BNB, disse que a recente ultrapassagem dos $1.300 pelo BNB para estabelecer um novo recorde histórico não foi um "resultado inesperado ou um pico raro", mas demonstrou a credibilidade da rede.

Namdar chamou o BNB de "o blue-chip mais negligenciado do mercado" e acredita que sua recente alta reflete uma ruptura nos fundamentos que foram subvalorizados por anos. "O mercado está despertando e reconhecendo a credibilidade, escala e utilidade do ecossistema BTC", disse ele, citando o aumento da capacidade da cadeia BNB, o crescimento em usuários ativos e o desenvolvimento constante em DeFi e jogos.

De acordo com dados da DefiLlama, o valor total bloqueado (TVL) da BSC atualmente é de $8,66 bilhões, tornando-a a terceira maior blockchain. No último dia, a rede registrou 2,52 milhões de endereços ativos e mais de 20,7 milhões de transações.