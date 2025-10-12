Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
PANews relatou em 12 de outubro que Vida, fundador da Formula News, publicou no seu canal pessoal que tinha fechado a sua posição long de XPL e reduzido a sua posição long de SOL pela metade, simplesmente para capitalizar na recuperação após a segunda queda da noite anterior. Ele disse que não queria estar numa negociação com baixa certeza. No ambiente atual de mercado, ele prefere fazer holding do contrato de FDV de $10 milhões que comprou ontem para longo prazo, antecipando mantê-lo por vários meses, pois tem um claro valor de fundo, que protege contra quedas, enquanto as principais moedas carecem de um claro suporte de valor.PANews relatou em 12 de outubro que Vida, fundador da Formula News, publicou no seu canal pessoal que tinha fechado a sua posição long de XPL e reduzido a sua posição long de SOL pela metade, simplesmente para capitalizar na recuperação após a segunda queda da noite anterior. Ele disse que não queria estar numa negociação com baixa certeza. No ambiente atual de mercado, ele prefere fazer holding do contrato de FDV de $10 milhões que comprou ontem para longo prazo, antecipando mantê-lo por vários meses, pois tem um claro valor de fundo, que protege contra quedas, enquanto as principais moedas carecem de um claro suporte de valor.

Fundador da Formula: posição long de XPL foi fechada, posição long de SOL reduzida pela metade

Autor: PANews
Fonte: PANews
2025/10/12 21:26
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

