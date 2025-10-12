Fundador da Formula: posição long de XPL foi fechada, posição long de SOL reduzida pela metade

PANews relatou em 12 de outubro que Vida, fundador da Formula News, publicou no seu canal pessoal que havia fechado sua posição Long XPL e reduzido sua posição Long SOL pela metade, simplesmente para capitalizar o repique após a segunda queda da noite anterior. Ele disse que não queria estar em uma negociação com baixa certeza. No ambiente atual de mercado, ele prefere fazer holding do contrato de $10 milhões FDV que comprou ontem para longo prazo, antecipando mantê-lo por vários meses, pois tem um claro valor de fundo, que protege contra quedas, enquanto as principais moedas carecem de um claro suporte de valor.
