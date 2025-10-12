Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Após a queda inesperada do mercado cripto, os traders estão a mover-se para altcoins como $UNI, $SUSHI e $LDO para maior acumulação.Após a queda inesperada do mercado cripto, os traders estão a mover-se para altcoins como $UNI, $SUSHI e $LDO para maior acumulação.

Acumulação de altcoins em ascensão após queda inesperada

Autor: Blockchainreporter
Fonte: Blockchainreporter
2025/10/12 21:30
Leu 2 min
trading-chart12345-1 main

O setor de altcoins está a testemunhar uma acumulação notável em meio à mudança mais ampla de sentimento. Após a queda inesperada do mercado cripto, os traders de criptomoedas estão a mover-se em direção a altcoins como $UNI, $SUSHI e $LDO. De acordo com os dados da proeminente plataforma de pesquisa cripto, Nansen, 6 carteiras cripto terão transferido um número total de 1.130 $stETH para comprar $UNI, $SUSHI e $LDO tokens. Assim, esta acumulação significa confiança crescente nestes ativos e poderá levar a um desenvolvimento notável posteriormente.

$UNI, $SUSHI e $LDO lideram a acumulação de altcoins

Os dados on-chain revelam que as 6 carteiras implantaram cumulativamente um total de $4,29M em $stETH para comprar grandes alocações dos tokens cripto $UNI, $SUSHI e $LDO. Este desenvolvimento ocorreu após a queda abrupta do mercado cripto que enviou ondas de choque por toda a indústria. Assim, as operações das carteiras acima mencionadas incluíram grandes saídas de $stETH. Estas foram posteriormente convertidas em 885.933 $SUSHI, 86.807 $LDO e 626.778 posições spot de $UNI.

Neste sentido, executaram várias aprovações e swaps, destacando uma atividade que ocorreu principalmente na mainnet Ethereum onde os trilhos de stablecoin foram utilizados para roteamento.

Acumulação de Whale (Baleia) sugere potencial impacto na ação de preço de $UNI, $SUSHI e $LDO

De acordo com os dados da Nansen, a compra concentrada de $UNI, $SUSHI e $LDO em seis carteiras é crucial para o movimento futuro de preços. Tendo isto em vista, os traders precisam observar atentamente a posição de liquidez on-chain, alto slippage em grandes swaps e transações on-chain das respetivas carteiras. O evento poderá impactar massivamente a ação de preço destes tokens no curto prazo.

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

