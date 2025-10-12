2 meme coins da Solana para transformar $100 em $1.000 em 2026

A rede Solana (SOL) tornou-se um centro para algumas das meme coins mais bem-sucedidas nos últimos anos, proporcionando retornos massivos durante os ciclos de pico do mercado.

Embora a febre mais ampla das meme coins tenha esfriado, tokens selecionados baseados em Solana continuam a mostrar forte potencial.

Ao contrário dos primeiros dias do Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) no Ethereum (ETH), as taxas baixas e transações de alta velocidade da Solana tornaram-na uma plataforma de lançamento ideal para ativos virais que atraem intensa atividade de negociação durante a noite.

Com expectativas crescentes de uma potencial corrida altista em 2026, investidores de varejo com apenas $100 ainda poderiam capturar um significativo potencial de valorização das meme coins da Solana preparadas para um crescimento explosivo.

Dogwifhat (WIF)

Dogwifhat (WIF) tornou-se um dos ativos mais impulsionados pela comunidade da Solana, alimentado por humor, forte branding e um seguimento leal.

Ao contrário de muitas meme coins que dependem de modelos de fornecimento inflacionário, WIF tem um fornecimento fixo de cerca de 998,9 milhões de tokens, com autoridades de cunhagem e congelamento permanentemente revogadas, garantindo que nenhum token adicional possa ser criado ou congelado.

Este design adiciona transparência e escassez, fatores que poderiam impulsionar seu valor se a demanda aumentar na próxima alta das criptomoedas.

WIF também desfruta de profunda liquidez devido às listagens em grandes exchanges, tornando-o um dos tokens Solana mais ativamente negociados.

No entanto, sem mecanismos integrados de queima ou staking, seu preço depende inteiramente do sentimento da comunidade e da especulação do mercado.

Com uma máxima histórica anterior próxima de $4,86, mesmo uma recuperação para metade desse nível poderia gerar fortes retornos para novos investidores.

No momento da publicação, WIF estava sendo negociado a $0,4851, tendo corrigido mais de 3% nas últimas 24 horas e caído 38% na semana passada.

Bonk (BONK)

Gráfico de uma semana do WIF. Fonte: CMC

Como a primeira grande meme coin na Solana, Bonk (BONK) estabeleceu a base para a cultura de memes da rede e continua a evoluir com casos de uso do mundo real.

No momento da publicação, BONK estava avaliado em $0,00001373, caindo mais de 5% no último dia, enquanto na linha do tempo semanal, o token caiu 32%.

Gráfico de uma semana do BONK. Fonte: CMC

Lançado com um suprimento total de 100 trilhões de tokens, os desenvolvedores do Bonk introduziram múltiplos eventos de queima e mecanismos deflacionários, reduzindo o suprimento para uma estimativa de 88 a 93 trilhões. Metade da distribuição inicial do BONK foi distribuída por airdrop para a comunidade, enquanto o restante suporta o crescimento do ecossistema e incentivos aos desenvolvedores.

Iniciativas recentes como "Burnmas", que viu mais de 1,6 trilhão de BONK (no valor de cerca de $50 milhões) permanentemente destruídos, destaca sua força deflacionária. Além de seu apelo como meme, Bonk agora alimenta pagamentos, transações de mercado NFT e staking em DeFi em todo o Ecossistema Solana.

Governado por uma DAO, BONK permite que os detentores votem em propostas de queima e desenvolvimento, dando-lhe maior longevidade do que a maioria das meme coins ao combinar o entusiasmo da comunidade com utilidade real.

