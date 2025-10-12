Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
A publicação Bitcoin Price Watch: Touros lutam para fazer holding após reversão acentuada apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Logo após as 8h, o Bitcoin foi negociado entre $111.760 e $112.091 na última hora, com a volatilidade de preços permanecendo contida apesar dos sinais baixistas em vários períodos. A capitalização de mercado do ativo ficou em $2,23 trilhões, com um volume de negociação de 24 horas de $68,04 bilhões e uma variação de preço intradia de $109.862 a $112.576. Bitcoin O panorama técnico mais amplo para [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-bulls-struggle-to-hold-ground-after-sharp-reversal/A publicação Bitcoin Price Watch: Touros lutam para fazer holding após reversão acentuada apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Logo após as 8h, o Bitcoin foi negociado entre $111.760 e $112.091 na última hora, com a volatilidade de preços permanecendo contida apesar dos sinais baixistas em vários períodos. A capitalização de mercado do ativo ficou em $2,23 trilhões, com um volume de negociação de 24 horas de $68,04 bilhões e uma variação de preço intradia de $109.862 a $112.576. Bitcoin O panorama técnico mais amplo para [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-bulls-struggle-to-hold-ground-after-sharp-reversal/

Observação do preço do Bitcoin: Touros lutam para fazer holding após reversão acentuada

Autor: BitcoinEthereumNews
Fonte: BitcoinEthereumNews
2025/10/12 20:45
Leu 1 min
BULLS
BULLS$346.1+7.79%
MemeCore
M$1.37889+0.93%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

Logo após as 8h, o Bitcoin foi negociado entre $111.760 e $112.091 na última hora, com a volatilidade de preços permanecendo contida apesar dos sinais baixistas em vários períodos de tempo. A capitalização de mercado do ativo ficou em $2,23 trilhões, com um volume de negociação de 24 horas de $68,04 bilhões e uma faixa de preço intradia de $109.862 a $112.576. Bitcoin O panorama técnico mais amplo para [...]

Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-bulls-struggle-to-hold-ground-after-sharp-reversal/

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

O BTC ultrapassou os $74.000, com um aumento diário de 0,80%.

O BTC ultrapassou os $74.000, com um aumento diário de 0,80%.

PANews reportou no dia 5 de março que, de acordo com dados de mercado da OKX, o BTC acaba de ultrapassar os $74.000 e está atualmente a ser negociado a $73.982,20 por moeda, um aumento diário
Compartilhar
PANews2026/03/05 03:13
Elon Musk impulsiona frenesi por Inteligência Artificial Geral enquanto tokens de IA sobem 7%

Elon Musk impulsiona frenesi por Inteligência Artificial Geral enquanto tokens de IA sobem 7%

A afirmação de Elon Musk de que a Tesla pode ser a primeira empresa a alcançar Inteligência Artificial Geral (AGI) fez os tokens de IA descentralizada (DeAI) su
Compartilhar
Beincrypto2026/03/05 02:30
Inadimplência de aluguel recua em janeiro e chega ao menor nível dos últimos oito meses

Inadimplência de aluguel recua em janeiro e chega ao menor nível dos últimos oito meses

A inadimplência de aluguel no Brasil recuou de 3,44% em dezembro para 3,29% em janeiro de 2026, levando o Índice de Inadimplência Locatícia (IIL), divulgado pel
Compartilhar
Monitordomercado2026/03/05 02:57