ARK Invest, que gere biliões de dólares, previu o que acontecerá após a queda do Bitcoin!

Autor: Coinstats
Fonte: Coinstats
2025/10/12 19:38
A ARK Invest, liderada por Cathie Wood, defendeu no seu mais recente documento "Relatório Trimestral do Bitcoin" que os indicadores fundamentais do Bitcoin (BTC) permanecem fortes. Segundo o relatório, a atividade da rede, as taxas de rentabilidade e a distribuição de oferta revelam que o mercado tem uma base de procura profunda e que não se observa pressão de venda por parte dos investidores de longo prazo. De acordo com os dados, as posições on-chain do Bitcoin ainda estão em "tendência de alta". A maioria [...]

Fonte: Bitcoinsistemi.com

