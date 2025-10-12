ARK Invest, que gere biliões de dólares, previu o que acontecerá após a queda do Bitcoin!

A ARK Invest, liderada por Cathie Wood, defendeu no seu último documento "Relatório Trimestral do Bitcoin" que os indicadores fundamentais do Bitcoin (BTC) permaneceram fortes. Segundo o relatório, a atividade da rede, as taxas de rentabilidade e a distribuição da oferta revelam que o mercado tem uma base de procura profunda e que não se observa pressão de venda por parte dos investidores de longo prazo. De acordo com os dados, as posições on-chain do Bitcoin ainda estão em "tendência de alta". A maioria [...] Fonte: Bitcoinsistemi.com A ARK Invest, liderada por Cathie Wood, defendeu no seu último documento "Relatório Trimestral do Bitcoin" que os indicadores fundamentais do Bitcoin (BTC) permaneceram fortes. Segundo o relatório, a atividade da rede, as taxas de rentabilidade e a distribuição da oferta revelam que o mercado tem uma base de procura profunda e que não se observa pressão de venda por parte dos investidores de longo prazo. De acordo com os dados, as posições on-chain do Bitcoin ainda estão em "tendência de alta". A maioria [...] Fonte: Bitcoinsistemi.com