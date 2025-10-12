Conferência DGFI realizada em Tbilisi

Na conferência DGFI, apresentaram a solução de início de sessão simplificada para DeFi.

Assistentes de IA ajudam os usuários a fazer transações sem conhecimento técnico.

A versão beta da integração já está disponível na plataforma VS1 Finance.

A conferência DGFI foi realizada em Tbilisi, dedicada às perspectivas das finanças descentralizadas e ao papel da inteligência artificial na simplificação da experiência do usuário. Isso foi relatado ao Incrypted pelos organizadores do evento.

O Diretor de tecnologia (CTO) da VS1 Finance e ex-engenheiro da MetaMask Institutiona, George Kiknadze, apresentou um discurso principal sobre "Integração do Usuário com IA: Tornando o DeFi Acessível".

Durante sua palestra, que contou com a presença de desenvolvedores, investidores e entusiastas de blockchain, Kiknadze destacou um dos principais desafios da Web3: por que a maioria dos usuários ainda acha as finanças descentralizadas desafiadoras, e como a inteligência artificial pode ajudar a superar isso.

O foco de sua palestra é a introdução de carteiras de IA que atuam como assistentes. Elas ajudam os usuários passo a passo em ações como staking, troca de tokens ou participação em programas de farming. As primeiras versões dessas ferramentas já estão sendo testadas na plataforma VS1 Finance.

Além disso, entre os principais tópicos da apresentação:

problemas típicos de experiência do usuário que inibem a adoção de DeFi

como a IA pode automatizar a tomada de decisões sem tirar o controle do usuário

estruturas de segurança para automação inteligente

construção de confiança através de transparência e design intuitivo

Kiknadze enfatizou que o principal potencial da Web3 não está em ferramentas especulativas, mas em reduzir barreiras para aqueles que estão apenas fazendo a transição das finanças tradicionais para uma economia descentralizada.