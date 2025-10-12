Ethereum cai 6,7% mas supera altcoins após crash do mercado de criptomoedas

TLDR

ETH caiu 6,7% em 24 horas durante a queda do mercado cripto.

Algumas altcoins perderam mais de 95% do seu valor durante a venda de sexta-feira.

A média móvel exponencial (EMA) de 200 dias do Ethereum ajudou-o a recuperar para mais de $3.800 após a queda.

Recorde de $10B em retiradas de ETH pode sinalizar pressão de venda futura.

Ethereum (ETH) mostrou maior resiliência durante a queda do mercado cripto na "Segunda-feira Negra" em comparação com muitas altcoins, que sofreram perdas massivas. Enquanto o ETH caiu 6,7%, algumas altcoins perderam mais de 95% do seu valor. A queda, desencadeada por uma mudança repentina no mercado após o anúncio de tarifas do Presidente Donald Trump, resultou num dos maiores eventos de liquidação na história das criptomoedas. Apesar disso, o desempenho do ETH foi notavelmente mais estável que a maioria.

Resiliência do ETH em Meio ao Caos do Mercado

Ethereum, a segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado, enfrentou um declínio notável de 6,7% após a queda do mercado. No entanto, esta queda foi menos severa quando comparada com muitas altcoins, que experimentaram declínios superiores a 95%. Isto indica que o ETH manteve uma estabilidade relativamente melhor num mercado de outra forma tumultuado.

A queda foi desencadeada após o anúncio de novas tarifas pelo Presidente Donald Trump, provocando pânico nos mercados globais. O preço do ETH caiu para $3.510 na sexta-feira, marcando uma queda de 20% em 24 horas. Este declínio acentuado aproximou o ETH da sua média móvel exponencial (EMA) de 200 dias, um nível de suporte chave que ajudou a criptomoeda a recuperar um pouco. No final do dia, o preço do ETH recuperou para mais de $3.800.

O Alcance da Queda Cripto da 'Segunda-feira Negra'

A queda do mercado, frequentemente referida como "Segunda-feira Negra", causou caos em todo o setor de criptomoedas. Quase 1,6 milhões de traders foram liquidados, levando a mais de $20 biliões em perdas num único dia. A venda foi desencadeada por receios em torno de uma guerra comercial entre os EUA e a China, que afetou profundamente os mercados globais, incluindo cripto.

As altcoins foram particularmente atingidas durante esta queda. Muitas moedas menores viram o seu valor cair 70% ou mais, e algumas até viram perdas aproximando-se de 95%. Enquanto o ETH experimentou uma queda notável, saiu-se muito melhor do que as altcoins de cauda longa, muitas das quais estão agora a lutar para recuperar.

Fluxos de Entrada em Exchanges e Potencial Pressão de Venda

O desempenho do preço do Ethereum está intimamente ligado aos níveis de fluxo de entrada nas exchanges, o que pode sinalizar aumento da pressão de venda. Durante o fim de semana, o Ethereum viu um aumento nos fluxos de entrada nas exchanges, atingindo o nível mais alto registado em 2025. Isto significa que mais ETH estava a ser enviado para exchanges para potencial venda, o que poderia exercer pressão descendente sobre o preço a curto prazo.

Apesar destes fluxos de entrada, os analistas notaram que os fundamentos do Ethereum permanecem fortes. O aumento nos fluxos de entrada nas exchanges pode não necessariamente sinalizar que os investidores vão vender, já que alguns poderiam simplesmente estar a mover os seus ativos por motivos de segurança ou liquidez. Além disso, outubro viu um recorde de $10 biliões em retiradas da fila de staking do Ethereum, o que também poderia impactar o preço do ETH à medida que os validadores podem decidir sair das suas posições.

O Caminho Futuro do ETH

Enquanto a queda do mercado desferiu um golpe severo em muitas criptomoedas, o desempenho do Ethereum sugere que pode estar posicionado para recuperação. Os analistas estão a prever que o ETH poderá ver uma recuperação de volta aos $5.500 após atingir o fundo durante a queda. Isto deve-se em grande parte à forte adoção de mercado do Ethereum e ao desenvolvimento contínuo em finanças descentralizadas (DeFi) e contratos inteligentes.

No entanto, a potencial pressão de venda permanece um fator a considerar. A dinâmica em curso no mercado, incluindo fluxos de entrada nas exchanges e retiradas de staking, poderia influenciar o preço nos próximos dias e semanas. Embora o ETH tenha mostrado resiliência, precisará de navegar estas pressões para recuperar o impulso ascendente.

