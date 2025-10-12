Notícias do Bitcoin ao vivo hoje: Bitcoin pode subir 21% esta semana à medida que as tendências de outubro favorecem o rebote

O Bitcoin tem uma alta probabilidade de aumentar 21% esta semana porque os padrões históricos de outubro têm sido muito bons em termos de recuperação após quedas infrequentes, e há uma chance de subir para 124 mil.

O mês de outubro pode ser considerado à altura do seu apelido de Uptober porque foi o segundo mês do ano em que o Bitcoin desfrutou dos maiores ganhos em sua história, com uma média de retornos de 20,1 por cento.

No passado recente, o Bitcoin caiu drasticamente mais de cinco por cento, o que é incomum na história de outubro, e isso aconteceu apenas quatro vezes nos últimos dez anos, conforme o economista Timothy Peterson publicou no X (anteriormente Twitter).

Fonte – X

No entanto, na maioria dessas ocasiões, o Bitcoin recuperou-se em sete dias, em alguns casos em mais de 20%.​

Rebotes fortes sinalizados pelas raras quedas de outubro.

De acordo com Peterson, os níveis de queda do Bitcoin em outubro são sem precedentes desde 2017, 2018, 2019 e 2021.

Em 2017, 2018 e 2019, após cada correção, o Bitcoin disparou impressionantes 16, 4 e 21 por cento, respectivamente, e com apenas uma ligeira queda de 3 por cento após a correção em 2021.

Se esta tendência continuar, o Bitcoin pode recuperar do mínimo desta semana de aproximadamente 102.000 até aproximadamente 124.000 nos próximos dias, apenas ligeiramente abaixo de suas recentes máximas históricas.​

Esta tendência é indicativa do fato de que outubro é um mês importante no ciclo anual do Bitcoin, o que também é apoiado por altos volumes no mercado e sinais técnicos que sugerem que esta correção poderia ser o início de uma consolidação saudável, e não o início de uma tendência descendente.​

Otimismo do mercado em meio à volatilidade.

Embora os mercados tenham sido abalados ultimamente por eventos geopolíticos como novas tarifas dos EUA afetando os mercados em geral, o Bitcoin desde então estabilizou-se em torno de $111.700, depois de atingir uma máxima histórica acima de $125.000 no início deste mês.

Os traders e investidores parecem estar otimistas já que restam 21 dias em Uptober, de acordo com o fundador da Jan3, Samson Mow, no X.

Ao mesmo tempo, segundo outros observadores do mercado, é possível que o Bitcoin tenha atingido o fundo do seu ciclo atual e que possa experimentar um momentum ascendente mais uma vez.​

Os ciclos de preço do Bitcoin têm aumentado com o tempo, o que implica que a criptomoeda tem mais espaço para crescer sem qualquer declínio.

A compressão da volatilidade e a redução das bandas de Bollinger dos gráficos semanais geralmente são um prelúdio para uma grande ação de preço, seja para cima ou para baixo.

Os analistas alertam que pequenas rupturas falsas podem ocorrer, mas que a história é favorável a um caminho de recuperação.​

A queda atual e a alta história de outubro criam um cenário muito interessante e a possibilidade de um forte rebote do Bitcoin.

A história sugeriria que o preço do Bitcoin pode muito bem subir até 21% esta semana, e isso acrescentaria ao crédito que tem sido dado a outubro como um mês em que o Bitcoin tende a transformar volatilidade em oportunidade.