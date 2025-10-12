Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
De acordo com a PANews em 12 de outubro, o detetive on-chain ZachXBT publicou uma mensagem afirmando: "Ainda existem muitas incógnitas sobre a identidade da baleia de BTC que trocou publicamente ETH, e não posso tirar uma conclusão que esteja disposto a publicar. Todas as publicações que estão a receber atenção são, na verdade, versões exageradas de teorias imaturas." O que se sabe é que Garrett Jin/Exe parece ter começado a colaborar com uma baleia chinesa que anteriormente tinha fundos on-chain de dezenas de dígitos que permaneceram inativos até recentemente. Como relatado anteriormente, CZ retweetou uma publicação do Onchain Detective Eye hoje, alegando que a identidade de uma baleia de BTC de alto perfil que trocou ETH foi revelada: "Suspeita-se que seja o ex-CEO da BitForex, Garrett Jin", e afirmou: "Não tenho certeza da sua autenticidade e espero que alguém possa ajudar a verificar."

ZachXBT: Para além do facto de que Garrett Jin parece estar a colaborar com baleias chinesas, ainda existem demasiadas incógnitas neste incidente.

2025/10/12
De acordo com a PANews em 12 de outubro, o detetive on-chain ZachXBT publicou uma mensagem afirmando: "Ainda existem muitas incógnitas sobre a identidade da baleia de BTC que trocou publicamente ETH, e não posso tirar uma conclusão que esteja disposto a publicar. Todas as publicações que atualmente recebem atenção são, na verdade, versões exageradas de teorias imaturas."

O que se sabe é que Garrett Jin/Exe parece ter começado a colaborar com uma baleia chinesa que anteriormente tinha dezenas de dígitos de fundos on-chain que permaneceram inativos até recentemente.

Como relatado anteriormente, CZ retweetou hoje uma publicação do Onchain Detective Eye, alegando que a identidade de uma baleia de BTC de alto perfil que trocou ETH foi revelada: "Suspeita-se que seja o ex-CEO da BitForex, Garrett Jin", e afirmou: "Não tenho certeza da sua autenticidade e espero que alguém possa ajudar a verificar."

