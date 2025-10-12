Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
Solana ainda ganha em velocidade e taxas pequenas, enquanto o Pepeto é o concorrente de meme com forte suporte, rápida tração de pré-venda, [...] O post Solana vs Pepeto: Melhor Cripto Para Comprar Agora Enquanto Pré-venda do Pepeto Visa 100x apareceu primeiro no Coindoo.Solana ainda ganha em velocidade e taxas pequenas, enquanto o Pepeto é o concorrente de meme com forte suporte, rápida tração de pré-venda, [...] O post Solana vs Pepeto: Melhor Cripto Para Comprar Agora Enquanto Pré-venda do Pepeto Visa 100x apareceu primeiro no Coindoo.

Solana vs Pepeto: Melhor cripto para comprar agora enquanto o pré-lançamento do Pepeto visa 100x

Autor: Coindoo
Fonte: Coindoo
2025/10/12 19:30
Leu 3 min
Memecoin
MEME$0.0006336-1.56%
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

Solana ainda vence em velocidade e taxas mínimas, enquanto Pepeto é o concorrente de meme com forte suporte, rápida tração de pré-venda e grandes rendimentos de staking. Com SUI em queda, a diversificação importa, e estes dois parecem adições oportunas e de alto potencial neste momento.

Solana (SOL) Potencial de Longo Prazo

Analistas continuam a destacar Solana como um NFT blue-chip imperdível. Ele impulsiona a Web3 com alto rendimento e baixos custos que mantêm os usuários voltando.

Capital novo também está circulando, à medida que instituições apostam em estratégias Solana em grande escala, reforçando a confiança no futuro da rede.

Apesar dos recentes sustos relacionados a exploits de terceiros, a tecnologia e a base de desenvolvedores do SOL continuam a expandir, uma combinação que suporta crescimento durável a longo prazo.

Por Que Sui (SUI) Continua Lutando

Sui recuou para cerca de $3,60 após perder momentum. Mesmo com uma recompra de $50 milhões e uma listagem de alto perfil, o preço caiu 6,7% de aproximadamente $4,20.

Desbloqueios de tokens e um ritmo fraco de atualizações pesam sobre o sentimento. Com RSI próximo a 48,93, os sinais parecem neutros, deixando os bulls à espera de catalisadores para reverter a tendência.

A Ascensão de Pepeto: Utilidade Real, Energia de Meme, Narrativa de 100x

Pepeto está rapidamente subindo nos rankings de meme coins, atraindo atenção global enquanto opera na Ethereum com suporte EVM completo.

O preço da pré-venda é $0,000000158, e os fundos arrecadados já ultrapassaram $6.917.905,48, com detentores migrando de Pepe, Shiba, Dogecoin e principais moedas. Staking com 221% de APY permite que compradores iniciais acumulem mais tokens antes do início das listagens.

Uma demo ao vivo do PepetoSwap já está disponível nas redes sociais. A exchange sem taxas visa trocas rápidas e sem gas, e planeja listar a classe de memes de 2026. Compartilhando o limite de 420 trilhões do Pepe, Pepeto adiciona a infraestrutura prática que faltava ao Pepe.

E a história se consolida. Pepe assumiu Power, Energy, Precision, Efficiency. Pepeto possui Technology e Opportunity, as letras que faltavam para transformar cultura em capacidade.

Palavra Final: Pegue Pepeto Antes Que a Curva Se Dobre

Sui oscila, Solana permanece como uma das principais apostas de longo prazo, e Pepeto é o líder de meme de curto prazo a ser observado, combinando produtos reais, burburinho de pré-venda e utilidade ao vivo.

Muitos analistas veem potencial de 50x a 100x se a adoção acelerar. SHIB, PEPE e DOGE recompensaram os pioneiros. Pepeto está nesse estágio hoje, e a janela inicial não permanecerá aberta.

Como Participar do Pepeto Antes Que Seja Tarde Demais

Conecte sua MetaMask ou Trust Wallet

Acesse o site oficial: pepeto.io

Escolha pagamento com USDT, ETH, BNB ou cartão de crédito

Compre ao preço atual de pré-venda de $0,000000158

Faça stake para 222% de APY e mantenha enquanto o projeto cresce

Website: https://pepeto.io

Telegram: https://t.me/pepeto_channel

X: https://x.com/Pepetocoin

Esta publicação é patrocinada. A Coindoo não endossa ou assume responsabilidade pelo conteúdo, precisão, qualidade, publicidade, produtos ou quaisquer outros materiais nesta página. Os leitores são encorajados a conduzir sua própria pesquisa antes de se envolverem em quaisquer ações relacionadas a criptomoedas. A Coindoo não será responsável, direta ou indiretamente, por quaisquer danos ou perdas resultantes do uso ou confiança em qualquer conteúdo, bens ou serviços mencionados. Sempre faça sua própria pesquisa.

O post Solana vs Pepeto: Melhor Cripto Para Comprar Agora Enquanto Pré-venda do Pepeto Visa 100x apareceu primeiro no Coindoo.

Oportunidade de mercado
Logo de Memecoin
Cotação Memecoin (MEME)
$0.0006336
$0.0006336$0.0006336
-2.17%
USD
Gráfico de preço em tempo real de Memecoin (MEME)
Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

Israel determina evacuação de 200 mil pessoas do sul do Líbano

Israel determina evacuação de 200 mil pessoas do sul do Líbano

Motivo da solicitação israelense é um possível novo ataque ao Hezbollah na região
Compartilhar
Poder3602026/03/05 05:05
Na 1ª reunião, comissão quer levantar dados sobre penduricalhos

Na 1ª reunião, comissão quer levantar dados sobre penduricalhos

Grupo com representantes dos Três Poderes teve a 1º reunião para proposta de transição dos pagamentos acima do teto
Compartilhar
Poder3602026/03/05 04:47
Solana xử lý giao dịch gấp 8 lần BNB Chain

Solana xử lý giao dịch gấp 8 lần BNB Chain

Solana xử lý hơn 3,4 tỷ giao dịch trong tháng 2/2026, tăng 11% so với tháng trước, cho thấy hệ sinh thái này vẫn mở rộng mạnh dù thị trường tiền điện tử nhìn ch
Compartilhar
TintucBitcoin2026/03/05 05:06