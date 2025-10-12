Venus Labs planeia compensar utilizadores verificados que sofreram perdas vencido ao desacoplamento do preço WBETH

PANews relatou em 12 de outubro que o Venus Protocol anunciou numa publicação na plataforma X que alguns utilizadores da Venus foram afetados pelo desacoplamento do preço do WBETH durante a turbulência do mercado. A Venus Labs irá compensar os utilizadores verificados que sofreram perdas devido ao problema de desacoplamento do WBETH que ocorreu entre as 21:36 e as 22:16 (UTC) em 10 de outubro de 2025, através do fundo de risco do protocolo. PANews relatou em 12 de outubro que o Venus Protocol anunciou numa publicação na plataforma X que alguns utilizadores da Venus foram afetados pelo desacoplamento do preço do WBETH durante a turbulência do mercado. A Venus Labs irá compensar os utilizadores verificados que sofreram perdas devido ao problema de desacoplamento do WBETH que ocorreu entre as 21:36 e as 22:16 (UTC) em 10 de outubro de 2025, através do fundo de risco do protocolo.