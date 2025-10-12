Bitcoin pode cair mais 30%, alerta analista após colapso do mercado

O post Bitcoin Pode Cair Mais 30%, Analista Alerta Após Colapso do Mercado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin A recente turbulência do mercado ativada pelo anúncio de Donald Trump de novas tarifas sobre a China pode ser apenas o começo de uma correção mais profunda, de acordo com o conhecido analista de criptomoeda il Capo of Crypto. Na sua mais recente atualização de mercado, o analista advertiu que a forte queda nas vendas poderia marcar os estágios iniciais de um evento maior e mais imprevisível - o que ele descreveu como um potencial cenário de "cisne negro". Ele acredita que, embora a capitulação extrema já tenha atingido muitas altcoins, o mercado mais amplo ainda não atingiu um verdadeiro fundo. De acordo com il Capo, várias criptomoedas importantes permanecem sobrevalorizadas e ainda podem enfrentar quedas adicionais. Ele alertou que mesmo áreas tradicionalmente vistas como fortes "zonas de compra" podem não se sustentar se ocorrer outra onda de venda de pânico. O Bitcoin, que atualmente está sendo negociado acima de $100.000, ainda pode precisar corrigir mais antes que uma recuperação sustentável possa começar. O analista apontou para uma faixa entre $60.000 e $70.000 como uma possível zona de fundo que poderia redefinir as condições de mercado. Até lá, disse ele, os riscos de queda permanecem altos. Il Capo também estendeu sua cautela para além dos ativos digitais, observando que a fragilidade estrutural nos mercados financeiros tradicionais poderia amplificar a volatilidade em todas as classes de ativos. Ele alertou que as próximas semanas poderiam trazer um período de incerteza e uma "redefinição" temporária antes do retorno da confiança dos investidores. Por enquanto, o analista espera que o mercado lateral continue durante o fim de semana, seguido por uma renovada pressão descendente assim que os mercados globais reabrirem. Sua mensagem aos investidores: mantenha-se cauteloso, evite superexposição e prepare-se para choques inesperados. Fonte As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins educacionais e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento. O post Bitcoin Pode Cair Mais 30%, Analista Alerta Após Colapso do Mercado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin A recente turbulência do mercado ativada pelo anúncio de Donald Trump de novas tarifas sobre a China pode ser apenas o começo de uma correção mais profunda, de acordo com o conhecido analista de criptomoeda il Capo of Crypto. Na sua mais recente atualização de mercado, o analista advertiu que a forte queda nas vendas poderia marcar os estágios iniciais de um evento maior e mais imprevisível - o que ele descreveu como um potencial cenário de "cisne negro". Ele acredita que, embora a capitulação extrema já tenha atingido muitas altcoins, o mercado mais amplo ainda não atingiu um verdadeiro fundo. De acordo com il Capo, várias criptomoedas importantes permanecem sobrevalorizadas e ainda podem enfrentar quedas adicionais. Ele alertou que mesmo áreas tradicionalmente vistas como fortes "zonas de compra" podem não se sustentar se ocorrer outra onda de venda de pânico. O Bitcoin, que atualmente está sendo negociado acima de $100.000, ainda pode precisar corrigir mais antes que uma recuperação sustentável possa começar. O analista apontou para uma faixa entre $60.000 e $70.000 como uma possível zona de fundo que poderia redefinir as condições de mercado. Até lá, disse ele, os riscos de queda permanecem altos. Il Capo também estendeu sua cautela para além dos ativos digitais, observando que a fragilidade estrutural nos mercados financeiros tradicionais poderia amplificar a volatilidade em todas as classes de ativos. Ele alertou que as próximas semanas poderiam trazer um período de incerteza e uma "redefinição" temporária antes do retorno da confiança dos investidores. Por enquanto, o analista espera que o mercado lateral continue durante o fim de semana, seguido por uma renovada pressão descendente assim que os mercados globais reabrirem. Sua mensagem aos investidores: mantenha-se cauteloso, evite superexposição e prepare-se para choques inesperados. Fonte As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins educacionais e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.