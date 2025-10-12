Notícias do Bitcoin Hoje: Projeto de Lei de Tributação do Bitcoin Anulado para Preservar a Competitividade do Mercado

Brasil reverteu a MP 1.303/2025 para proteger o mercado de Bitcoin, suspender novos impostos e desencadeou o debate sobre o financiamento do governo e a reforma da indústria.

A Câmara dos Deputados do Brasil retirou a Medida Provisória (MP) 1.303/2025 de sua agenda legislativa, o que torna o projeto de lei inválido e interrompe as mudanças fiscais planejadas sobre o Bitcoin e outros ativos digitais.

A política financeira teria aumentado o imposto sobre ganhos de capital e novos impostos, o que afetaria significativamente o mercado de criptomoedas e as atividades de apostas online.

Sua rejeição indica uma grande resistência por parte dos legisladores e mantém a competitividade na nova indústria cripto.​

O prazo para aprovar ou não a medida passou sem a votação do Senado devido à decisão da Câmara. A MP havia sido justificada pelo governo, como parte da meta de equilíbrio fiscal de 0,25% de superávit primário que o Brasil precisa em 2026.

O projeto de lei previa receitas adicionais de R$17 bilhões, independentemente de várias emendas que diluíram o efeito, incluindo a eliminação do aumento de impostos sobre apostas esportivas pela internet.​

Reação Inesperada e Consequências Fiscais

A derrota do projeto de lei recebeu reações mistas. O presidente da comissão mista que considerou a MP, Senador Renan Calheiros, lamentou o resultado da Câmara e o veredicto que ele descreveu como sendo muito ruim em relação às finanças do povo.

A medida foi saudada como uma negação de novos impostos pelas vozes da oposição, que exigiram que o governo otimizasse seus gastos com o povo e reformasse sua estrutura em vez de aumentar impostos.​

O governo ameaçou bloquear até R$10 bilhões de emendas parlamentares em resposta à decisão tomada pela Câmara.

O chefe de finanças, Randolfe Rodrigues, apontou para a ampla gama de opções alternativas, mas não forneceu detalhes.​

A reversão está no contexto de discussões mais amplas sobre a política fiscal do Brasil e impostos sobre criptomoedas.

O plano descartado teria encerrado as isenções fiscais para criptomoedas, de modo que um imposto fixo de 17,5% sobre ganhos de capital teria sido imposto, o que teria atingido especialmente pequenos investidores que costumavam desfrutar de uma isenção fiscal. A revogação pode, portanto, garantir um clima melhor para traders casuais e o mercado cripto em geral.​

Sobrevivência do Mercado e Perspectivas Futuras

O legislativo do Brasil evitou a introdução de pressão tributária que afetaria negativamente o investimento em Bitcoin e seu desenvolvimento no país ao votar contra a MP 1303/2025.

A decisão mantém o Brasil na liderança em inovação cripto em relação a outros estados que cobram impostos mais rigorosos.

Enquanto isso, também coloca uma pressão constante sobre o governo para identificar outras políticas fiscais para atingir as metas orçamentárias até 2026 sem prejudicar as indústrias nascentes de ativos digitais.

Responsabilidade fiscal versus competitividade no mercado é uma das principais questões na economia brasileira em transformação.​