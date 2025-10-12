Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Mais
Commodity Zero-Fee Gala
A PANews relatou em 12 de outubro que o CEO da Tether, Paolo Ardoino, publicou na plataforma X que o Bitcoin e o ouro terão uma vida útil mais longa do que qualquer outra moeda.A PANews relatou em 12 de outubro que o CEO da Tether, Paolo Ardoino, publicou na plataforma X que o Bitcoin e o ouro terão uma vida útil mais longa do que qualquer outra moeda.

CEO da Tether: Bitcoin e ouro sobreviverão a qualquer outra moeda

Autor: PANews
Fonte: PANews
2025/10/12 18:06
Leu 1 min
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

A PANews relatou em 12 de outubro que o CEO da Tether, Paolo Ardoino, publicou na plataforma X que o Bitcoin e o ouro terão uma vida útil mais longa do que qualquer outra moeda.

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

Você também pode gostar

Lucro do PagBank sobe 7,4% no 4º trimestre

Lucro do PagBank sobe 7,4% no 4º trimestre

Ganhos passaram de R$ 631 milhões no mesmo período de 2024 para R$ 678 milhões nos 3 últimos meses de 2025
Compartilhar
Poder3602026/03/05 06:33
My Lovely Planet Revela Campanha #PlayForTurkey em Parceria com o Ícone do Futebol Hakan Çalhanoğlu

My Lovely Planet Revela Campanha #PlayForTurkey em Parceria com o Ícone do Futebol Hakan Çalhanoğlu

My Lovely Planet, o primeiro jogo Web3 reconhecido pela iniciativa #WeArePlay da Google, anunciou uma parceria estratégica com o ícone do futebol Hakan Çalhanoğlu e a sua esposa Sinem Çalhanoğlu para lançar a campanha #PlayForTurkey. A parceria estratégica entre My Lovely Planet e Çalhanoğlu irá focar-se em tornar o jogo web3 mais impactante no mundo real em meio a [...] O post My Lovely Planet Revela Campanha #PlayForTurkey em Parceria com o Ícone do Futebol Hakan Çalhanoğlu apareceu primeiro em Live Bitcoin News.
Compartilhar
LiveBitcoinNews2025/09/19 12:19
CIO Bitwise: Tài chính on-chain sẽ đến sớm hơn dự kiến

CIO Bitwise: Tài chính on-chain sẽ đến sớm hơn dự kiến

Cuối tuần vừa qua, các “đường ray” giao dịch on-chain như Hyperliquid và tài sản vàng mã hóa Tether Gold (XAUT) đã trở thành công cụ phòng hộ theo thời gian thự
Compartilhar
TintucBitcoin2026/03/05 06:10