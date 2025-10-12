Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
TLDR A Securitize gere $4,62B em Ativos Reais tokenizados, liderando o mercado. A Cantor Equity Partners II poderia ajudar a Securitize a abrir capital com uma avaliação de $1B. Investidores de alto perfil como BlackRock e Coinbase Ventures apoiam a Securitize. As Ações da Cantor Equity Partners subiram 12,5% após as notícias sobre o SPAC da Securitize. A Securitize, uma importante participante na tokenização de Ativos Reais (RWA), [...] A publicação Líder de RWA Securitize Visa Avaliação de $1B em Potencial SPAC da Cantor Fitzgerald apareceu primeiro no CoinCentral.

Líder de Ativos Reais Securitize visa avaliação de 1 mil milhões de dólares em potencial SPAC da Cantor Fitzgerald

Autor: Coincentral
Fonte: Coincentral
2025/10/12 18:15
Leu 4 min
TLDR

  • A Securitize gere $4,62 mil milhões em ativos reais tokenizados, liderando o mercado.
  • A Cantor Equity Partners II poderia ajudar a Securitize a abrir o capital com uma avaliação de $1 mil milhão.
  • Investidores de alto perfil como BlackRock e Coinbase Ventures apoiam a Securitize.
  • As ações da Cantor Equity Partners subiram 12,5% após as notícias do SPAC da Securitize.

A Securitize, um importante player na tokenização de ativos reais (RWA), está supostamente a explorar a opção de abrir o capital através de uma fusão com a empresa de cheque em branco da Cantor Fitzgerald. Se o negócio for concluído, a empresa poderá garantir uma avaliação de mais de $1 mil milhão, marcando-a como um unicórnio no setor de RWA em rápido crescimento. A fusão daria à Securitize acesso aos mercados públicos, mas a empresa ainda está a avaliar o potencial movimento.

Plataforma de Tokenização da Securitize

A Securitize é uma das principais empresas na tokenização de ativos reais, gerindo aproximadamente $4,62 mil milhões em ativos tokenizados de acordo com os dados mais recentes da RWA.xyz. A empresa especializa-se na conversão de ativos financeiros tradicionais em tokens digitais que podem ser negociados em redes blockchain.

A plataforma da Securitize tem sido fundamental para preencher a lacuna entre as finanças tradicionais e a tecnologia blockchain, atraindo tanto investidores institucionais quanto capitalistas de risco.

Os serviços de tokenização da empresa atendem a várias classes de ativos, incluindo imóveis, títulos e outros produtos financeiros. A Securitize também está envolvida na gestão de importantes fundos tokenizados, como o BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), que é o maior fundo do tesouro dos EUA on-chain. Este fundo detém mais de $2,8 mil milhões em valor de ativos, significativamente à frente dos seus concorrentes.

Fusão SPAC com a Cantor Fitzgerald

A potencial listagem pública da Securitize poderia ocorrer através de uma fusão com a empresa de cheque em branco da Cantor Fitzgerald, Cantor Equity Partners II, Inc. (CEPT). Esta empresa abriu o capital na Nasdaq e arrecadou $240 milhões na sua oferta pública inicial (IPO), que foi depositada num fundo fiduciário. A aquisição seria estruturada através deste SPAC, e enquanto as discussões estão em andamento, a Securitize ainda não se comprometeu com o negócio.

A Cantor Fitzgerald, uma proeminente empresa financeira, patrocina o SPAC e é liderada por Brandon Lutnick, o presidente da empresa. Lutnick também é filho de Howard Lutnick, o Secretário de Comércio dos EUA. O envolvimento de uma instituição financeira tão bem estabelecida traz credibilidade à fusão proposta, tornando-a uma perspetiva atraente para os investidores.

Forte Apoio de Investidores de Alto Perfil

A Securitize angariou um apoio significativo de vários investidores líderes, o que aumenta a sua credibilidade no mundo financeiro. BlackRock, Morgan Stanley Tactical Value, Blockchain Capital e Coinbase Ventures são apenas alguns dos apoiantes de alto perfil da empresa. Além disso, em maio de 2025, a Jump Crypto assumiu uma participação estratégica na Securitize, embora os termos do acordo não tenham sido divulgados.

Este forte apoio de proeminentes empresas de capital de risco e financeiras ajudou a Securitize a solidificar a sua posição no mercado de RWA. Estes investidores estão a apostar no crescimento futuro dos ativos reais tokenizados e no papel que a Securitize desempenhará na transformação do setor financeiro.

Reação do Mercado e Perspetivas Futuras

A notícia da potencial listagem pública da Securitize foi bem recebida pelo mercado. As ações da Cantor Equity Partners II (CEPT) viram uma forte subida de mais de 12,5% após o relatório da Bloomberg. Esta subida indica o otimismo dos investidores em relação à potencial fusão e ao futuro da tokenização nas finanças.

A decisão da Securitize de abrir o capital permanece incerta. Embora a fusão proporcionasse à empresa acesso aos mercados de capitais públicos, a Securitize ainda está a avaliar os prós e contras de permanecer privada. A capacidade da empresa de navegar nesta decisão será crucial para determinar a sua trajetória futura no espaço de tokenização competitivo e em rápida evolução.

À medida que a empresa continua a explorar as suas opções, o futuro da Securitize no setor de RWA parece promissor, com a sua plataforma inovadora e o robusto apoio de investidores posicionando-a bem para um crescimento e sucesso contínuos.

