De um investimento de $4.000 para um portfólio de $333.333: Como a entrada de $0,012 da Ozak AI com um apoio de $3,56M proporciona multiplicadores de três dígitos

O Ozak AI entrou na Fase 6 da sua pré-venda de tokens $OZ, oferecendo um preço atual de $0,012 por token. A pré-venda já arrecadou $3,59 milhões em capital, com mais de 933 milhões de tokens $OZ vendidos. A plataforma sugere que a participação antecipada, como um investimento de $4.000 neste ponto de preço, poderia resultar num portfólio no valor de $333.333, assumindo que o token atinja um valor alvo de $1,00. Esta trajetória implica um retorno sobre o investimento de 83x, atraindo a atenção tanto de investidores individuais como de participantes institucionais. A campanha de angariação de fundos passou por várias etapas com interesse crescente, o que significa que há muita confiança entre os investidores. A estrutura técnica e o posicionamento de mercado do projeto são projetados para garantir considerável escalabilidade e fiabilidade como um elemento significativo do seu apelo. Como o preço está destinado a subir nas rondas subsequentes, aqueles que se apresentam para serem os primeiros a apoiá-lo estão a colocar-se numa situação onde podem desfrutar de qualquer lucro possível. Infraestrutura de IA Antecipatória e Sistemas de Dados Descentralizados. O conceito principal que sustenta o Ozak AI é uma coleção de Agentes de IA preditivos que irão prever financeiramente em tempo real. Estes algoritmos usam algoritmos de aprendizagem de máquina, como ARIMA, regressão linear e redes neurais, para produzir inteligência de mercado em ativos como criptomoedas, ações e forex. Estes Agentes de IA podem ser adaptados a investidores individuais para monitorizar e prever os seus investimentos. Além das suas ofertas de inteligência artificial, o Ozak AI mantém a Ozak Stream Network (OSN), uma infraestrutura descentralizada projetada para lidar com grandes volumes de dados financeiros. Neste sistema, nós distribuídos são usados para melhorar a velocidade de processamento e remover pontos únicos de falha para aumentar a fiabilidade e o acesso aos dados. O InterPlanetary File System (IPFS) é empregado para trazer descentralização ao armazenamento de dados, melhorando assim a integridade dos dados do projeto. O Ozak AI integra também os Serviços Ativamente Validados do EigenLayer (AVS) para descentralizar os processos de validação. O Arbitrum Orbit é uma solução de escalonamento de camada 2 do Ethereum que pode executar eficientemente contratos inteligentes, minimizando custos e latência no processamento de transações. Utilidade do Token, Monetização e Integração Estratégica. O token OZ é parte do ecossistema Ozak AI, que ajuda com a governança, staking e recompensas de desempenho. Aqueles dispostos a utilizar insights preditivos também podem monetizar as suas previsões e gerar rendimento passivo publicando sinais, que podem ser subscritos por outros. Neste modelo, a propriedade dos dados está correlacionada com a monetização, e a privacidade é mantida, mas encoraja a doação. O Ozak AI continua a expandir o seu ecossistema, trabalhando com empresas, incluindo Weblume e SINT. Tais alianças servem para implementar análises preditivas em programas descentralizados de maior escala. Também está listado em websites de qualidade da indústria como CoinMarketCap e CoinGecko, com 15 tendo uma auditoria Certik para confirmar a segurança. O uso combinado de IA refinada, blockchain e armazenamento descentralizado dá ao Ozak AI uma vantagem funcional em aplicações de análise preditiva nos mercados financeiros. No processo de pré-venda, o projeto visa fornecer aos participantes do mercado soluções seguras e escaláveis. Para mais informações sobre o Ozak AI, visite os links abaixo: Website: https://ozak.ai/ Twitter/X: https://x.com/OzakAGI Telegram: https://t.me/OzakAGI Este artigo não pretende ser um conselho financeiro. Apenas para fins educacionais.