O Melhor IPA do Mundo—De Acordo Com o Festival Americano da Cerveja de 2025

Destihl Brewery TourBus Double Dry Hopped Hazy IPA Ilustração fotográfica: Brad Japhe

Durante 39 anos, o Festival de Cerveja Americano tem trazido os melhores cervejeiros do mundo para Denver, Colorado, para a maior celebração anual do setor. Para os participantes, trata-se principalmente de alegria e camaradagem. Para as pessoas que fabricam todo esse líquido, representa mais do que isso - eles querem levar para casa alguns prémios. Sim, o GABF também é um dos principais julgamentos do ano e agora conhecemos os resultados dos vencedores da medalha de ouro de 2025.

Apesar dos relatos de desaceleração da cerveja artesanal, o Centro de Convenções do Colorado que sediou o evento parecia tão animado como sempre. Um total de 8.315 cervejas foram inscritas na competição, representando 1.555 cervejarias e produtores de cidra de todos os 50 estados e do Distrito de Columbia. Cada categoria teve uma média de 71 inscrições. Mas o estilo mais popular - por vários anos consecutivos - continua o mesmo: "Juicy/Hazy India Pale Ale". Um total de 301 cervejas foram inscritas nesta categoria concorrida este ano. Vamos dar uma olhada mais de perto em quem ganhou o ouro e o que torna esta cerveja tão especial.

O vencedor é... TourBus Double Dry Hopped Hazy IPA da DESTIHL Brewery de Normal, Illinois. Esta bomba de sumo de 7,4% é fabricada com lúpulos Citra e Mosiac, impregnando o líquido opaco de tom laranja com uma generosa variedade de frutas tropicais e cítricas. Flocos de aveia e trigo são usados na fermentação, além de um malte padrão de 2 fileiras. Estes cereais adicionam uma redondeza inesperada à sensação na boca. É melhor descrita como suave, e ajuda a reter os tons amargos, de metal enferrujado, firmemente entrelaçados no final firme da cerveja.

TourBus é uma série contínua dedicada ao amor da cervejaria pelos Grateful Dead - especificamente à tradição da banda de levar perpetuamente seu espetáculo para a estrada, com seguidores apaixonados a reboque. Este lançamento específico disponível o ano todo não é estranho a elogios. Na verdade, ganhou o ouro na mesma categoria no GABF em 2021. Então, o pessoal da DESTIHL realmente acertou em algo especial com esta. Você pode conseguir uma lata de 16 oz em Illinois e arredores por cerca de $5,75.

É provável que haja uma corrida pelo líquido agora que é um campeão duas vezes. Então, se você estiver na área, talvez queira agir rápido para conseguir um pouco. Mas há outras opções também. Hazy IPA não foi a única subcategoria de India Pale Ale a ser reconhecida pelos 250 juízes no Festival de Cerveja Americano. No total, houve oito subestilos este ano. Aqui está uma lista dos outros ouros. Pegue-os enquanto puder. Boa caça de lúpulo...

American Style IPA: Built for Speed da Grains of Wrath Brewing

Experimental IPA: Hazy Crush do New York Beer Project – Beer Lodge

Imperial IPA: Dankish da Moonraker Brewing Co.

Imperial Hazy IPA: tracing the departed from everywhere

New Zealand IPA: Chepedelic da ISM Brewing

Session IPA: Oros da Offset Bier Co.

West Coast IPA: How the West Was One: Mosaic da Westbound & Down Brewing Co.