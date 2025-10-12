O post Preço do Bitcoin (BTC) Pode Cair para $75.000, Prevê Schiff apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Ganhos da Strategy em perigo? Finalmente vingado? O entusiasta do ouro Peter Schiff (sem surpresa para ninguém) tem estado ocupado vangloriando-se sobre a mais recente queda no preço do Bitcoin. O infame comentarista financeiro agora previu que o preço do Bitcoin poderia colapsar até $75.000, o que seria o nível mais baixo desde abril. Ganhos da Strategy em perigo? A queda prevista, segundo Schiff, eliminará todos os ganhos em papel registrados pela Strategy. A Strategy de Michael Saylor é atualmente a maior detentora de Bitcoin, com seu saldo total ultrapassando 640.000 moedas. O preço médio de entrada da Strategy está atualmente em $73.981 após as compras mais recentes. Conforme relatado pelo U.Today, o prêmio da empresa em relação ao Bitcoin também diminuiu para apenas 1,44 no final de setembro em meio a reações negativas decorrentes de preocupações dos investidores sobre a diluição de ações. Schiff previu repetidamente que a MSTR poderia em breve começar a ser negociada com desconto, o que significa que vender as ações da empresa produzirá um rendimento negativo. Em fevereiro, o comentarista financeiro sugeriu que Saylor poderia potencialmente vender as participações de Bitcoin de sua empresa e recomprar ações. No entanto, isso faria o preço do BTC cair, razão pela qual tal cenário permanece improvável. Finalmente vingado? Schiff costumava ser ridicularizado devido às suas previsões excessivamente otimistas sobre o ouro no passado. No entanto, conforme relatado pelo U.Today, o entusiasta do ouro finalmente se sente vingado depois que o metal amarelo recentemente ultrapassou $5.000 pela primeira vez. O ouro está agora a caminho de registrar seu melhor ano desde 1979. "Eu estive certo sobre mais coisas do que aconteceram na última década. Você simplesmente ainda não percebeu isso", disse Schiff em sua recente postagem nas redes sociais. Fonte: https://u.today/bitcoin-btc-price-could-plunge-to-75000-schiff-predicts O post Preço do Bitcoin (BTC) Pode Cair para $75.000, Prevê Schiff apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Ganhos da Strategy em perigo? Finalmente vingado? O entusiasta do ouro Peter Schiff (sem surpresa para ninguém) tem estado ocupado vangloriando-se sobre a mais recente queda no preço do Bitcoin. O infame comentarista financeiro agora previu que o preço do Bitcoin poderia colapsar até $75.000, o que seria o nível mais baixo desde abril. Ganhos da Strategy em perigo? A queda prevista, segundo Schiff, eliminará todos os ganhos em papel registrados pela Strategy. A Strategy de Michael Saylor é atualmente a maior detentora de Bitcoin, com seu saldo total ultrapassando 640.000 moedas. O preço médio de entrada da Strategy está atualmente em $73.981 após as compras mais recentes. Conforme relatado pelo U.Today, o prêmio da empresa em relação ao Bitcoin também diminuiu para apenas 1,44 no final de setembro em meio a reações negativas decorrentes de preocupações dos investidores sobre a diluição de ações. Schiff previu repetidamente que a MSTR poderia em breve começar a ser negociada com desconto, o que significa que vender as ações da empresa produzirá um rendimento negativo. Em fevereiro, o comentarista financeiro sugeriu que Saylor poderia potencialmente vender as participações de Bitcoin de sua empresa e recomprar ações. No entanto, isso faria o preço do BTC cair, razão pela qual tal cenário permanece improvável. Finalmente vingado? Schiff costumava ser ridicularizado devido às suas previsões excessivamente otimistas sobre o ouro no passado. No entanto, conforme relatado pelo U.Today, o entusiasta do ouro finalmente se sente vingado depois que o metal amarelo recentemente ultrapassou $5.000 pela primeira vez. O ouro está agora a caminho de registrar seu melhor ano desde 1979. "Eu estive certo sobre mais coisas do que aconteceram na última década. Você simplesmente ainda não percebeu isso", disse Schiff em sua recente postagem nas redes sociais. Fonte: https://u.today/bitcoin-btc-price-could-plunge-to-75000-schiff-predicts