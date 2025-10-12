Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
Preço do Bitcoin (BTC) Pode Cair para $75.000, Prevê Schiff

Autor: BitcoinEthereumNews
Fonte: BitcoinEthereumNews
2025/10/12 18:38
Leu 2 min
  • Ganhos da Strategy em perigo? 
  • Finalmente reivindicado? 

O entusiasta do ouro Peter Schiff (sem surpresa para ninguém) tem estado ocupado vangloriando-se sobre a mais recente queda do preço do Bitcoin. 

O infame comentarista financeiro agora previu que o preço do Bitcoin poderia colapsar até $75.000, o que seria o nível mais baixo desde abril. 

Ganhos da Strategy em perigo? 

A queda prevista, segundo Schiff, eliminará todos os ganhos em papel registrados pela Strategy.  

A Strategy de Michael Saylor é atualmente o maior detentor de Bitcoin, com seu saldo total ultrapassando 640.000 moedas. 

O preço médio de entrada da Strategy atualmente está em $73.981 após as compras mais recentes.  

Conforme relatado pela U.Today, o prêmio da empresa em relação ao Bitcoin também diminuiu para apenas 1,44 no final de setembro em meio à reação negativa decorrente das preocupações dos investidores sobre a diluição de ações. 

Schiff repetidamente previu que a MSTR poderia em breve começar a negociar com desconto, o que significa que vender as ações da empresa produzirá um rendimento negativo. 

Em fevereiro, o comentarista financeiro sugeriu que Saylor poderia potencialmente vender as participações de Bitcoin de sua empresa e recomprar ações. No entanto, isso faria o preço do BTC cair, razão pela qual tal cenário permanece improvável. 

Finalmente reivindicado? 

Schiff costumava ser ridicularizado devido às suas previsões excessivamente otimistas sobre o ouro no passado. No entanto, como relatado pela U.Today, o entusiasta do ouro finalmente se sente reivindicado depois que o metal amarelo recentemente ultrapassou $5.000 pela primeira vez. O ouro está agora a caminho de registrar seu melhor ano desde 1979. 

"Eu estive certo sobre mais coisas do que aconteceram na última década. Você simplesmente ainda não percebeu isso", Schiff disse em sua recente postagem nas redes sociais. 

Fonte: https://u.today/bitcoin-btc-price-could-plunge-to-75000-schiff-predicts

