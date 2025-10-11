ETH sobe para $4,4K enquanto as baleias de HYPE realizam lucros; lançamento do código TGE da BlockDAG atrai atenção global

Esta semana tem sido repleta de ação para ativos digitais. O Ethereum (ETH) ultrapassou os $4.400, atraindo grandes entradas de fundos à medida que produtos negociados em bolsa ganham força. Enquanto isso, as baleias do Hyperliquid (HYPE) têm registrado lucros após grandes aumentos de preço, mudando o sentimento em todo o mercado. Estes eventos mostram como as condições podem mudar rapidamente nas criptomoedas. A questão-chave agora é quais criptomoedas promissoras têm o crescimento, visibilidade e impulso para manter este momento vivo.

É aí que o BlockDAG (BDAG) entra. Com sua testnet ao vivo, números recordes de pré-venda e parceria com a Fórmula 1 através da equipe BWT Alpine F1®, seu evento TGE está desviando a atenção do hype para a entrega. O foco agora está na escassez, reconhecimento global e timing; três elementos que moldam seu próximo grande salto.

O Impulso Alpine da BlockDAG Eleva o TGE ao Palco Global

A pré-venda da BlockDAG construiu força através de uma parceria que poucas criptomoedas promissoras podem igualar. Sua colaboração com a equipe BWT Alpine F1® deu ao evento TGE visibilidade muito além das comunidades cripto. Das ativações de corrida em Singapura aos próximos fins de semana de Fórmula 1, a BlockDAG está conectando seu nome a um dos esportes mais reconhecidos do mundo. Esse tipo de exposição muda a forma como o público vê esta pré-venda; parece mais uma campanha global do que um lançamento cripto padrão.

A exclusividade impulsiona o lançamento do TGE. Agora, restam apenas vagas limitadas para o TGE. Quando o código expirar, o preço de acesso de $0,0018 desaparecerá. Esta oportunidade limitada, combinada com a marca Alpine, cria pressão e urgência. A pré-venda não é apenas uma venda; está ligada a um esporte definido por precisão, competição e velocidade.

O novo código TGE introduz um sistema de acesso antecipado em fases, projetado para recompensar os detentores de posições no lançamento. Participantes classificados de 1 a 300 receberão um airdrop instantâneo, enquanto aqueles entre 301 e 600 receberão os seus após 30 minutos. As posições 601 a 1000 seguirão dentro de 60 minutos, 1001 a 1500 após duas horas, 1501 a 2000 após quatro horas, 2001 a 5000 após seis horas, e qualquer posição acima de 5001 receberá seu airdrop dentro de 24 horas. Este lançamento estruturado garante justiça e estabilidade à medida que a rede BlockDAG entra no ar.

Os resultados comprovam o apelo. Mais de $422 milhões já foram arrecadados, com quase 27 bilhões de moedas vendidas para mais de 312.000 detentores. Cerca de 20.000 mineradores já estão em uso, e a testnet está ativa, provando que o progresso da rede corresponde às suas promessas. Muitos projetos coletam fundos primeiro e constroem depois, mas a BlockDAG está executando ambas as frentes simultaneamente.

Para aqueles que acompanham as principais criptomoedas, o TGE marca uma mudança do conceito para a execução. A parceria com a Alpine dá-lhe credibilidade que poucos novos projetos alcançam. Uma vez que o BDAG complete sua pré-venda e listagem, o preço de entrada de $0,0018 provavelmente será lembrado como uma rara oportunidade inicial.

Ethereum (ETH) Ultrapassa $4.400 à Medida que o Suporte Institucional Cresce

A subida do Ethereum acima de $4.400 mostra clara força tanto de padrões técnicos quanto de entradas de capital. Grandes bancos como o Citigroup elevaram sua meta de fim de ano para $4.500, citando a crescente demanda de ETFs e tesouros. As reservas de câmbio caíram para mínimos de vários anos, o que significa que os detentores estão movendo ETH para fora das exchanges e para armazenamento, geralmente um sinal de confiança a longo prazo.

Indicadores on-chain como o Chaikin Money Flow sugerem interesse constante de compra. Os traders estão observando $4.500 como a próxima grande resistência. Um movimento bem-sucedido acima disso poderia abrir portas para $4.775 e possivelmente testar o recorde histórico próximo a $4.956. Se falhar, o suporte fica em torno de $4.222 e $4.074.

Esta força não é apenas técnica. Dados de inflação mais suaves dos EUA e expectativas crescentes de cortes nas taxas impulsionaram o mercado cripto mais amplo, ajudando o Ethereum a manter seu momentum durante o início de outubro.

Baleias do HYPE Mudam Sua Estratégia Após Ganhos Massivos

Grandes detentores de Hyperliquid (HYPE) chamaram a atenção novamente após vendas pesadas. Uma baleia descarregou cerca de 4,99 milhões de HYPE a aproximadamente $45,82, realizando mais de $148 milhões em lucros e mantendo apenas um pequeno restante. Logo depois, outros seguiram com transferências de milhões de dólares, alguns movendo fundos para outros projetos como o Aster. Isso causou breve ansiedade no mercado, embora o HYPE tenha permanecido acima de $47, com analistas sugerindo uma possível subida para a faixa de $55-$60 se a força continuar.

Uma grande preocupação para os traders é o próximo cronograma de liberação de tokens. A partir do final de novembro, 237,8 milhões de moedas serão desbloqueadas gradualmente ao longo de dois anos. Isso poderia adicionar pressão de oferta, a menos que seja compensado por queimas ou programas de recompra. Apesar disso, algumas carteiras de baleias ainda mostram exposição contínua, sinalizando crença contínua no desempenho a longo prazo. Em resumo, os últimos movimentos das baleias do HYPE mostram tanto tomada de lucros quanto cautela antes das fases críticas de desbloqueio.

Insight Chave

O mercado cripto permanece ativo e imprevisível. A quebra do Ethereum acima de $4.400 reflete o crescente interesse institucional, enquanto as vendas em grande escala do HYPE revelam quão rápido grandes players podem alterar o sentimento. Ambos os exemplos sublinham como volatilidade e oportunidade frequentemente coexistem neste espaço.

Mas entre as principais criptomoedas, o BlockDAG se destaca. Sua pré-venda está precificada em $0,0018, com mais de $422 milhões arrecadados. O projeto demonstrou progresso claro, uma testnet funcional e branding internacional através da equipe BWT Alpine F1®. A mistura de escassez, confiança e visibilidade global o coloca em uma posição mais forte do que a maioria dos novos projetos. Com vagas limitadas para o TGE restantes e um evento global apoiando-o, o BlockDAG mostra como planejamento e exposição podem transformar uma pré-venda em um momento de lançamento mundial.

Pré-venda: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu