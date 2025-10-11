Nas últimas 24 horas, a liquidação total de contratos na rede foi de US$19,111 mil milhões, principalmente devido à posição de short

PANews relatou em 11 de outubro que os dados da Coinglass mostraram que, nas últimas 24 horas, o mercado de criptomoedas registou $19,111 mil milhões em contratos liquidados em toda a rede, incluindo $2,488 mil milhões em posições long e $16,623 mil milhões em posições short. O montante total de posições BTC liquidadas foi de $5,330 mil milhões, e o montante total de posições ETH liquidadas foi de $4,336 mil milhões. PANews relatou em 11 de outubro que os dados da Coinglass mostraram que, nas últimas 24 horas, o mercado de criptomoedas registou $19,111 mil milhões em contratos liquidados em toda a rede, incluindo $2,488 mil milhões em posições long e $16,623 mil milhões em posições short. O montante total de posições BTC liquidadas foi de $5,330 mil milhões, e o montante total de posições ETH liquidadas foi de $4,336 mil milhões.