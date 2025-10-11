Bitcoin (BTC) em queda de 10%, ETH, XRP, SOL em queda livre devido à tarifa de Trump

A sexta-feira passou de ruim para pior para os ativos cripto, já que o presidente dos EUA, Trump, disse que imporia uma tarifa adicional de 100% sobre a China, fazendo os preços caírem em um fechamento instantâneo.

Bitcoin BTC$112.157,51, já negociando fraco em torno de $117.000 após os comentários de Trump no final da manhã sobre ameaçar a China com tarifas, caiu abaixo de $110.000, uma queda de 12% nas últimas 24 horas. Ether ETH$3.826,70 despencou 16% abaixo de $3.700, enquanto outras altcoins importantes XRP$2,4652, solana SOL$183,04 e DOGE$0,1961 caíram 20%-30%. Os tokens nativos de ADA$0,6535, Chainlink LINK$17,75 e Aave AAVE$235,79 caíram até 40%

O colapso do mercado de sexta-feira levou a mais de $7 bilhões em liquidações de traders que apostaram em preços mais altos, de acordo com o CoinGlass.

O mais recente agravamento nas tensões comerciais entre os EUA e a China ocorreu quando Trump disse que aumentaria as tarifas sobre produtos chineses em resposta aos controles de exportação da China sobre metais de terras raras. Então, após o fechamento dos mercados tradicionais para a semana, ele anunciou em uma publicação no Truth Social no final da tarde de sexta-feira que imporia uma tarifa adicional de 100% a partir de 1 de novembro.

"Também em 1 de novembro, imporemos controles de exportação sobre qualquer e todo software crítico", disse ele.

O Bitcoin caiu $3.000 imediatamente no momento em que a publicação foi ao ar.

A ação violenta de preço foi uma para os tempos, com alguns analistas comparando-a ao crash do mercado em março de 2020 induzido pelos bloqueios da pandemia de Covid-19.

"Bombas de nível Covid", disse o proeminente trader Bob Loukas sobre o crash em uma publicação no X. "Uau, ação nojenta, nojenta. Mas também um ótimo candidato para a mãe de todas as agitações", acrescentou.

"Dia brutal", disse Ram Ahluwalia, fundador da empresa de investimentos Lumida Wealth. "A notícia de Trump combinada com condições de 'sobrevendido' levou a um declínio acentuado."

"Sei que há muitas emoções agora e esta queda está entre as 3 maiores de todos os tempos", postou o trader muito seguido Pentoshi, acrescentando que as altcoins caíram tão violentamente quanto durante o crash da COVID. "Há muitas pessoas em dor incrível agora, eu incluso nisso."

"O complexo de altcoins foi absolutamente eviscerado", disse Zaheer Ebtikar, fundador e CIO do fundo de hedge cripto Split Capital. "Estamos em níveis não vistos há mais de um ano em relação às altcoins. Reset total de alavancagem e deslocamento de mercado."

ATUALIZAÇÃO (10 de outubro de 2025, 21:55 UTC): Adiciona figura de liquidação atualizada.

ATUALIZAÇÃO (10 de outubro de 2025, 22:12 UTC): Adiciona comentários de traders.